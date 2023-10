La historia de Javier Milei, el libertario y “anarco-capitalista” que pasó a la segunda vuelta presidencial en Argentina

La antesala de las votaciones que se realizaron este domingo en Argentina no solo desató la expectación de los ciudadanos trasandinos, sino que también, la de la comunidad internacional.

Tras una reñida elección, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, lideró las preferencias con un 36% de los sufragios.

Por otro lado, el economista que se autodefine como libertario y “anarco-capitalista”, Javier Milei, obtuvo el 30% de los votos.

Aquello derivó en que ambos pasaran a una segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 19 de noviembre, en medio de un escenario en el que el país sudamericano enfrenta casi un 140% de inflación.

Si bien, Milei se ha posicionado como una de las figuras más controvertidas en la política, lo cierto es que sus ideas han ido adquiriendo cada vez más adherentes durante los últimos años.

El líder de La Libertad Avanza —quien recibe múltiples apodos de sus aliados como “El Loco”, “El Rey” y “El León”— ha propuesto medidas como dolarizar la economía, acabar con el Banco Central, disminuir considerablemente el número de ministerios, privatizar las empresas estatales y reducir fuertemente la dimensión del Estado, entre otras.

Y todas esas promesas han ido de la mano con lo que él denomina como una lucha contra “la casta política”, término que utiliza para referirse despectivamente a la política tradicional de Argentina.

El economista de la Universidad de San Andrés y amigo cercano de Milei, Juan Carlos de Pablo, explicó a la BBC que el progresivo ascenso de Milei se debe a que “logra captar el hastío de los de arriba, los de abajo, los del medio, los chicos, los adultos, el cansancio de todos”.

Asimismo, el director de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Negri, aseguró al citado medio que “sabe conectar ‘desde lo exótico’ con el hartazgo de esas sociedad argentina que prefiere mandar todo al demonio a seguir viviendo como vive ahora”.

Milei, quien ha sido calificado constantemente como un candidato extremista de la derecha, se ha referido de manera abierta a su excentricidad y a los métodos en que defiende sus ideas y opiniones.

Por ejemplo, durante su campaña se mostró con una motosierra para aludir a los recortes que haría si fuese electo y no ha tenido escrúpulos a la hora de dirigirse con improperios hacia sus opositores o hacia los líderes que no apoya.

“Por meses me han tildado de ‘loco’ por proponer un camino distinto para nuestro país. La locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos”, vociferó en una oportunidad.

La historia de Javier Milei, el libertario y “anarco-capitalista” que pasó a la segunda vuelta presidencial en Argentina. Foto: Javier Milei.

Javier Milei: la historia del candidato libertario que pasó a segunda vuelta en Argentina

Nació en la ciudad de Buenos Aires el 22 de octubre de 1970, es decir, este domingo celebró su cumpleaños en medio de lo que fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se crió en la zona porteña de Villa Devoto y su familia poseía una situación socioeconómico media.

Norberto Horacio Milei (78), su papá, se dedicó a conducir autobuses hasta que después se convirtió en dueño de su propia empresa de transporte. Y su mamá, Alicia Luján Lucich (73) es ama de casa.

Desde pequeño mostró interés por el estudio y por los deportes (particularmente el fútbol), hasta el punto en que se desempeñó como arquero en el Club Atlético Chacarita Juniors de la segunda división local.

No obstante, Milei ha contado que durante su infancia se enfrentó a episodios de violencia dentro de su círculo familiar, por lo que hoy no tiene una mayor relación con sus padres.

Hace cinco años contó en una entrevista con el periodista Agustín Gallardo que el 2 de abril de 1982 vio por televisión al entonces mandatario de facto, Leopoldo Galtier, cuando anunció el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas/Falklands, controladas por Reino Unido.

Él tenía 11 años en ese momento y, según relató, le comentó a su papá que le parecía un “delirio” la decisión del gobierno militar, debido a que enviaron 655 efectivos para enfrentarse a los 255 británicos.

“Le agarró un ataque de furia. Empezó a pegarme trompadas y patadas. Me fue pateando a lo largo de toda la cocina (...) De grande dejó de pegarme para infligir violencia psicológica (...) Siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre, que iba a ser un inútil (...) Eso hizo que ahora no le tenga miedo a nada”, contó en dicha instancia.

Sin embargo, el vínculo con su única hermana, Karina Milei, ha sido más que cercano.

Incluso, ha sido la principal estratega detrás de su campaña política, un apoyo que ha derivado en que la apode como “El Jefe”, en masculino.

“De no estar ella, no habría nada de todo esto”, aseguró el economista en una oportunidad.

De la misma manera, ha comparado su relación con los personajes bíblicos de Moisés y su hermano Aarón.

“Moisés era un gran líder, pero no un gran divulgador. Dios le mandó a Aarón para que se comunicara. Yo soy a Kari lo que Aarón es a Moisés”.

Pese a que el candidato de la Libertad Avanza se identifica como católico, en distintas oportunidades ha manifestado su cercanía con el judaísmo, mientras que también se ha referido negativamente al Papa Francisco en múltiples instancias.

Por nombrar algunas, en el pasado lo ha calificado com un “imbécil” que “siempre está parado del lado del mal” al apoyar los impuestos, además de subrayar que el Sumo Pontífice “tiene afinidad por los comunistas asesinos”, que es un “zurdo asqueroso” y que es un “comunista impresentable”.

Y cuando se le ha comparado con líderes como el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, él ha respondido que su “alineamiento” con ambos es “casi natural”.

Junto con ello, ha prometido que si sale electo tomará distancia de China y de Brasil, que actualmente es gobernado por Luiz Ignacio Lula da Silva, quien tiene una tendencia izquierdista.

En palabras de Milei: “Si soy presidente, mis aliados son Estados Unidos e Israel”.

La historia de Javier Milei, el libertario y “anarco-capitalista” que pasó a la segunda vuelta presidencial en Argentina. Foto: Javier Milei.

Un tributo a The Rolling Stones, perros clonados y el camino al anarco-capitalismo

Es conocido que Milei tiene una profunda atracción por el rock, hasta el punto en que tiende a reproducir dicho género musical en sus actos de campaña.

Esto último ha desembocado en que en ciertas ocasiones ha tenido conflictos con bandas argentinas como Bersuit Vergarabat y La Renga, a raíz de que ha utilizado canciones de su autoría sin su permiso.

Pero más allá de la arista política, en su vida personal ha manifestado su fanatismo por agrupaciones como The Rolling Stones. Tanto así, que incluso tuvo un grupo llamado “Everest” con el que versionaba temas de los hombres de “Start Me Up”.

Además del rock, también ha asegurado que le gusta la ópera.

Uno de los puntos a los que más se ha referido en entrevistas que abordan su vida personal, es el amor que le tiene a sus perros: Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas.

Los nombres de cada uno de sus mastines hacen referencia a los de economistas liberales como Murray Rothbard, Milton Friedman y Robert Lucas.

Cuando ganó las elecciones primarias en agosto de este año, dijo enfáticamente: “Agradezco el triunfo a mis hijitos de cuatro patas”.

Los cinco perros de Milei son copias genéticas de uno que tuvo anteriormente, llamado Conan, a quien mandó a clonar en un laboratorio estadounidense.

Aunque no tiene hijos ni ha convivido con una pareja, sí ha tenido novias. Estas han sido la cantante Daniela Pérez y la humorista Fátima López. El político anunció su relación con esta última dentro del segundo semestre de este año.

Volviendo a la esfera política, la primera vez que votó a un presidente fue en 1989, instancia en la que se inclinó por el militar y economista liberal Álvaro Alsogaray, según declaraciones suyas rescatadas por la BBC.

Aún así, con el paso del tiempo ha precisado que se identifica como libertario y “anarco-capitalista”. A grandes rasgos, eso se traduce en que defiende una intervención mínima del Estado en la economía.

Esto último también incluye, por ejemplo, recortes en los programas de ayuda social.

Dicha mirada y propuestas como las mencionadas más arriba —además de su posición contraria al aborto y al feminismo, y su apoyo a la tenencia de armas y la venta de órganos— han influenciado a que sea apuntado como un candidato de pensamiento extremista.

A ello se le suma la actitud tajante con la que se expresa durante sus discursos y debates, en los que suele exaltarse o decir improperios cuando hay diferencias de opiniones.

Milei cuenta con varios libros bajo su firma y fue a inicios del 2000 cuando empezó a aparecer en los medios de comunicación, para aproximadamente 15 años más tarde comenzar a ser visto de forma habitual en espacios como los canales de televisión.

“Decía cosas diferentes al resto de los economistas”, recordó al citado medio Roberto García, quien fue director periodístico de Ámbito Financiero y uno de los primeros en llevarlo a un programa de TV.

Según detalló a la BBC, factores como su característica voz y la potencia con la que vocifera su discurso influenciaron a que llamara la atención.

“Es una rara avis. No solo es una persona que sabe de lo que habla, sino que parece saber”, dijo García, para luego añadir que por ese entonces no se imaginaba que medidas como las que propone Milei pudiesen adquirir tanto apoyo en su país.

Por su parte, hoy el candidato de La Libertad Avanza se encuentra de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de noviembre, instancia en la que se enfrentará a Sergio Massa para llegar a la Casa Rosada.