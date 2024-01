El round entre Javier Milei y La Renga en Argentina: esto dijeron antes de cantar su canción que él usó para su campaña

Por estos días, La Renga se encuentra en medio de una serie de conciertos que se están desarrollando en el Estadio Racing Club de Buenos Aires, Argentina.

Las primeras fechas —realizadas el 6 y el 9 de enero— agotaron todas sus entradas, por lo que la banda de rock originaria de Mataderos repitió su éxito con dos nuevos espectáculos para el 11 y el 13 del mismo mes.

Fue precisamente en el marco del show del pasado jueves que el grupo interpretó “Panic Show”, tema que no incluyeron en su lista de canciones de los dos anteriores.

Ahí, el vocalista Gustavo “Chizzo” Nápoli aprovechó de enviar un mensaje al presidente Javier Milei, quien asumió el poder en diciembre de 2023.

“Atención Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”, exclamó el cantante ante un público que gritaba con fervor.

Qué significa el mensaje de La Renga hacia el presidente Milei

El mensaje hace referencia a que “Panic Show” fue utilizado por el libertario durante sus actos de campaña, aunque con ciertos cambios en su letra para ajustarla a sus intereses.

Según informaciones rescatadas por Infobae, la primera vez que Milei incorporó este tema fue durante el cierre de la que lo llevó a ser electo diputado en 2021.

En esa instancia, él mismo cantó frente a sus adherentes:

”Hola a todos, yo soy el león

Rugió la bestia en medio de la avenida

Corrió la casta, sin entender Panic Show a plena luz del día

Por favor, no huyan de mí

Yo soy un rey de un mundo perdido

Soy el rey, te destrozaré

Toda la casta es de mi apetito”

Sin embargo, la original de La Renga no menciona a “la casta”, uno de los conceptos que más ha utilizado el líder de La Libertad Avanza para referirse a quienes se habían mantenido previamente en el poder.

Después de que se viralizara dicho registro, los integrantes de la banda compartieron un comunicado en el que manifestaron su oposición.

“Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”, reclamaron.

Posteriormente, Javier Milei replicó en una entrevista con CNN Radio Argentina: “Ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo (...) Me parece bárbaro que los de La Renga no quieran ser mis amigos, pero no pueden censurar el uso de un determinado tema si respeta el copyright y se hacen los pagos correspondientes”.

A pesar de la molestia de La Renga en ese momento, él siguió utilizando “Panic Show” incluso durante su campaña presidencial.

Cabe recordar que otro popular grupo argentino, Bersuit Vergarabat, también expresó su rechazo hacia la utilización de “Se viene” —una de sus canciones— en los actos de Milei.

Puedes escuchar la versión original de “Panic Show” de La Renga:

Y la adaptada para apoyar al libertario a continuación.