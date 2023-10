Es uno de los políticos más polémicos de la actualidad. Cada vez queda menos para las elecciones presidenciales de Argentina el próximo 22 de octubre y el candidato derechista de La Libertad Avanza, Javier Milei, sigue fortaleciendo su nombre en las encuestas.

El trasandino, quien se define a sí mismo como “libertario” y lidera dicha coalición, ha esbozado propuestas tan controvertidas como que quiere “dinamitar” el Banco Central, concretar grandes recortes en los servicios sociales, eliminar la moneda nacional y disminuir drásticamente el número de ministerios.

Y a ello se le suman afirmaciones como que los humanos no causaron el cambio climático y proclamarse a favor de que las personas puedan vender sus órganos y portar armas de fuego.

Tales sugerencias han despertado anticuerpos en su oposición, pero uno de los puntos que más ha resaltado en medio de su discurso son los insultos que ha proclamado hacia el Papa Francisco durante los últimos años.

Cabe recordar que el líder de la iglesia católica es argentino y que el Estado allá es oficialmente seguidor de dicha religión. Y si bien, Milei ha manifestado que también se identifica como católico, aquello no ha detenido sus impulsos de referirse a él negativamente en múltiples oportunidades.

¿Cómo los controversiales insultos de Javier Milei hacia el Papa Francisco podrían afectar su carrera presidencial? Foto: Javier Milei.

Los insultos de Javier Milei hacia el Papa Francisco y cómo pueden afectar a su carrera presidencial

Por ejemplo, durante una participación en el programa televisivo Nada personal en 2020 lo calificó directamente como “un imbécil”, mientras que en febrero de 2022 escribió a través de cuenta de Twitter —red social ahora conocida como X— que “siempre está parado del lado del mal” al apoyar los impuestos.

Junto con ello, en septiembre de este año dio una entrevista al ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, en la que dijo que “tiene afinidad por los comunistas asesinos” y que viola los Diez Mandamientos al apoyar la “justicia social”.

También lo ha calificado anteriormente en X como “zurdo asqueroso” y “comunista impresentable”.

Esos son solo algunos de los comentarios en los que se ha referido al Sumo Pontífice.

Informaciones rescatadas por el New York Times sugieren que aquello ha influenciado a que algunos de sus potenciales votantes se nieguen a apoyarlo.

Una de ellas es María Vera, una vendedora de empanadas de la Villa 21-24 de Buenos Aires, quien recriminó que Milei “habló mal del Papa”.

“Si no quiere tener respeto al padre, no sé a quién”, declaró.

Asimismo, desde el periódico estadounidense relataron que en una carretera que lleva a un barrio popular de la capital se pueden leer numerosos carteles pegados en las paredes, los cuales hacen referencia a los dichos del libertario.

“Milei lo odia. El pueblo lo ama. ¿Vos dónde te parás?”, se lee en los panfletos que muestran una foto del rostro del papa Francisco.

Pese a que desde el Times aseguraron que desde El Vaticano no respondieron a una solicitud de comentarios, los líderes de la iglesia católica en territorio argentino sí se han manifestado al respecto.

Algunos de los principales dirigentes organizaron una misa en la mencionada villa durante septiembre, para así expiar los “insultos indignos” que Milei ha dirigido hacia el Papa.

Junto con ello, pusieron un altar en las afueras de la capilla local y unos 30 sacerdotes leyeron una declaración de apoyo al Sumo Pontífice, frente a una multitud de seguidores.

¿Cómo los controversiales insultos de Javier Milei hacia el Papa Francisco podrían afectar su carrera presidencial? Fotos: Papa Francisco / Javier Milei.

Según expresó el padre Lorenzo de Vedia al Times, gran parte de los feligreses que asisten a su iglesia siguen molestos por los dichos de Milei, un tópico que también ha llegado a los debates presidenciales.

El ministro de Economía argentino y segundo en las encuestas después del libertario, Sergio Massa, aprovechó una instancia de este tipo para interpelarlo.

“Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia”, le dijo a Milei.

Frente a tales declaraciones, el candidato de La Libertad Avanza enfatizó que ya le pidió disculpas y que no tiene “problema en repetir que estoy arrepentido”.

Sin embargo, desde el New York Times dijeron que no encontraron registros de aquello y que desde su equipo de campaña no entregaron mayores detalles.

Y si bien, antiguos cercanos a Milei como el empresario Eduardo Eurnekian han condenado sus dichos sobre el papa al decir que “están completamente fuera de lugar”, otros no han centrado su atención en tales declaraciones.

En la localidad norteña de Chicoana, por ejemplo, un seguidor de la iglesia llamado Daniel Mamami (64) afirmó que a pesar de lo anterior votará por él.

“Tendrá que pagar por sus deudas, ¿no? O sea, con el Señor de arriba (...) Me interesa en la parte que nos traiga un bienestar a Argentina”, dijo el hombre, quien trabaja como mecánico.

Por otro lado, la estilista que postula al Congreso con La Libertad Avanza y es amiga de Milei, Lilia Lemoine, evaluó positivamente los comentarios del líder de su coalición.

“Pienso exactamente lo mismo que él”, destacó, para luego decir que el Papa “apoya el comunismo y la ideología de género, y no creo que en eso consista el catolicismo”.

Bajo esa línea, enfatizó que “Javier se disculpó por lo que dijo, pero yo no lo haría”, además de asegurar que “ahora estudia la cábala” y “se hizo muy amigo de un par de rabinos” judíos.

Respecto a ese último punto, él mismo dijo en declaraciones reunidas por La Nación que no asiste a la iglesia, sino que va “al templo”.

“No hablo con sacerdotes, tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y como estudioso de la Torá”.

A pesar de aquello, ha seguido refiriéndose a sí mismo públicamente como católico y los especialistas lo posicionan como una carta con grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta o ganar los comicios en las elecciones argentinas de este domingo.