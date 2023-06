A un poco más de un mes del estreno de la tan esperada película The First Slam Dunk, una buena noticia llegó para los fanáticos de este animé que terminó hace 33 años, y es que la serie Slam Dunk podrá nuevamente ser vista en todo Chile.

Son 101 episodios donde se muestra la historia de Hanamichi Sakuragi y su carrera en el basketball, que inicialmente nace para conquistar a Haruko Akagi, pero que, sin pensarlo, lo pone en camino a las grandes ligas del deporte.

Vuelve Slam Dunk a Chile: ¿dónde lo puedo ver?

Dónde ver Slam Dunk en Chile

El 5 de julio a las 23:00 horas, podrás ver Slam Dunk por medio de Senpai TV, un canal especializado en animé. Dentro del bloque Michi Club, se revivirá la aventura del basquetbolista.

Sin embargo, para los que prefieren las maratones, en el mismo canal, el 22 de julio a las 18:00 comenzarán a emitir los primeros 50 capítulos de la serie y se prevé que termine a las 19:00 del día 23.

Después, el 29 de julio en el mismo horario, transmitirán los 51 episodios restantes.

Todo esto es la previa al estreno de la película The First Slam Dunk, que tendrá su debut en las carteleras de Cinemark el 3 de agosto. No obstante, la preventa de las entradas arrancará este 5 de julio.

Los críticos han expresado que es “absolutamente necesario” ver el animé clásico Slam Dunk antes de la película, pues ésta continúa la historia que dejó el final de la serie. Y aunque los fanáticos deben saberla de memoria, nunca está demás un pequeño refrescamiento.