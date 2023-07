Fue una de las relaciones más polémicas que involucró a un ídolo del fútbol y a una estrella del espectáculo. Pelé y Xuxa partieron a inicios de la década del 80, cuando él tenía casi 40 años, tres hijos y los títulos que consiguió antes de su retiro. Por otro lado, ella era una menor de edad con apenas 17 y recién estaba construyendo su carrera en la televisión y los escenarios.

Si bien, tanto el fallecido jugador como la cantante abordaron ese periodo posteriormente en distintas entrevistas, una serie documental revela nuevas aristas, en voz de la modelo brasileña que hoy tiene 60 años.

Xuxa revela detalles íntimos de su relación con Pelé. Fotos: Pelé / Xuxa.

Los detalles íntimos sobre la relación entre Xuxa y Pelé

La propuesta aborda los episodios más controversiales de su carrera artística. Y por supuesto, eso incluye lo que ocurrió con el futbolista.

Según declaraciones rescatadas por Infobae a partir de un tráiler y una entrevista que dio al podcast Quem Pode, Pod para promocionar el estreno, la artista fue abierta al referirse a ese punto.

“Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después, conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”, confesó Xuxa.

A ello se le suma, según su relato, que cuando le dijo eso al deportista, él reaccionó sorprendido: “Me decía que no podía creer que no hubiera hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”.

Ambos estuvieron juntos desde 1981 hasta 1986, un periodo en el que el ganador de tres mundiales también tuvo encuentros con otras mujeres, a pesar de que estaba con Xuxa.

“Por eso él inventó eso de que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí (...) tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”.

Xuxa, el documental cuenta con un total de cinco capítulos, según informó La Nación, mientras que el primero de ellos ya se encuentra disponible para la audiencia brasileña en la plataforma de streaming Globoplay.

Revisa un tráiler a continuación.