¡Celebrando el espíritu emprendedor! Historias de innovación y creatividad

Creativos, valientes e innovadores, los emprendedores están repletos de un espíritu aventurero y perseverante que, en Club, simplemente ¡nos encanta! Por eso, parte fundamental de nuestros beneficios son marcas y negocios creados por visionarios que desafían los límites y transformaron sus sueños en realidades.

En honor al Día Mundial del Emprendedor, quisimos destacar algunos de los emprendedores excepcionales que son parte esencial de Club La Tercera. Con una oferta variada de servicios y productos, a todos los une el amor por su negocio y por lo que hacen. ¡Vamos a conocerlos!

LA TIMBRERIA

Daniela Contreras Jiménez une en La Timbrería tres de sus más grandes pasiones: Las manualidades, las redes sociales y la administración. En un precioso negocio que nace casi como una casualidad —investigando descubre que puede tallar en madera un timbre que necesitaba— y que ahora, tres años después, se ha transformado en su principal negocio. “Amo lo que hago y no me arrepiento para nada el dedicarme 100% a hacer timbres, lo disfruto totalmente y me permite conocer mucha gente y sus historias de vida”.

UMO RECOLECTOR

Con diez años de vida, UMO Recoletor es el resultado del sueño de Máximo Troncoso y Tomás Schiappacasse, por hacer un producto no solo muy agradable, sino que fomenta la economía sustentable y con identidad, en conjunto con la comunidad local y el bosque. Se trata de inciensos y aromatizantes elaborados artesanalmente, con una cuidadosa selección de la materia prima. “Hoy estamos llevando el aroma del sur a todos los lugares de Chile y del mundo. En tiempos acelerados, caracterizados por la desconexión de la naturaleza y por la falta de empatía hacia los demás, creemos que el bienestar es un valor que se ha convertido en una necesidad”.

Casa TATETI

Luego de tener a su hijo, Veronika Fiszer y su marido decidieron que querían dar un vuelco a su vida y poner un negocio que compatibilizara la familia con el trabajo. Después de analizarlo mucho, optaron por jugársela por Casa TATETI, una entretenida cafetería familiar que ya tiene 5 años entregando momentos felices, con espacios interiores y exteriores y una deliciosa carta con preparaciones dulces y saladas. “Logramos armar un hermoso lugar familiar, de encuentros, de entretenimiento, de celebraciones y donde adultos y niños se sientan cómodos y seguros”.

NOWÜ

Cuando en 2017, Gabriel González quiso amoblar su casa, se dio cuenta de que encontrar muebles lindos y de buena calidad era una tarea bastante difícil. Ahí nace su idea de Nowü, y de comenzar a trabajar con artesanos para crear artículos de mobiliario lindos, de buena calidad y con una cadena de producción enfocada en las personas. “Entendí cómo se desvalorizaba al artesano y los intermediarios, y decidí cambiar esto, pagando sueldos justos a personas y creando un círculo virtuoso, donde apostaríamos al volumen de venta, bajando precios, pagando más a la cadena productiva y subiendo la calidad.”

ENVUELBEE

Magdalena Echeverría y Trinidad Lira se encontraron por casualidad hace 7 años en Puerto Varas. Sin conocerse, ambas estaban trabajando en lo mismo: desarrollar un reemplazo al plástico. Ahí es cuando deciden unirse y crear Envuelbee, donde ofrecen productos de telas de algodón impregnados con cera de abejas para proteger y conservar alimentos. Además, hoy tienen Magic Wax, un protector para cuero y para madera. “Hemos logrado que muchos hogares reemplacen el plástico y hagan durar su comida por más tiempo sin químicos”.

MAJEN

Majen nace el 2008 en Valdivia, inspirada en la biodiversidad de los bosques milenarios. Consuelo Soto logra combinar la naturaleza y la investigación para crear productos de cuidado de la piel de alta calidad y que buscan el bienestar integral del cuerpo y el espíritu; tienen productos para rostro, cuerpo y aromaterapia que facilitan una conexión emocional y espiritual con la naturaleza. “Promovemos la filosofía de Belleza Responsable que nos orienta a cuidarnos y querernos más, centrándonos en una belleza sostenible y natural”.

LA CINTA

La Cinta es una marca creada por mujeres y pensada para mujeres. De la mano de Cati y Maite, mamá e hija, La Cinta nace hace 10 años gracias a las investigaciones de Cati sobre el aceite de caléndula, el que comenzó a elaborar para su familia con el objetivo de tratar quemaduras y cicatrices en la piel. Hoy cuentan con un catálogo que incluye cremas, aceites, jabones, entre otros, todos 100% naturales, libres de parabenos y con certificaciones V-label y Cruelty-Free. “Esperamos seguir adelante creando soluciones para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las mujeres, con productos de alta tecnología, que aporten sensaciones, aromas y texturas como una experiencia en el uso, y sin perder el sello natural y vegano.”

HOPPA KIDS

Pensando en entregar una infancia entretenida, en contacto con la naturaleza y libre, es que Danis Salinas crea Hoppa Kids. En esta hermosa marca de ropa infantil para niños aventureros, ella logra focalizar su profesión y pasión que es el diseño, vivir una vida más sostenible en armonía con el medio ambiente y las personas. “Encontré el equilibrio entre el trabajo, el diseño, la sostenibilidad, el comercio justo y la conciencia social y ambiental.”

MAI WEDDING PLANNER

Desde pequeña, la creativa Mai siempre se vio organizando grandes y hermosos eventos. Y aunque no estudió algo relacionado con el tema, su afán la llevó a colaborar con organizaciones de importantes eventos, como convenciones, seminarios, lanzamientos e, incluso, el Copihue de Oro, entre otros. Desde hace 3 años, se estableció como Wedding Planner, donde ha perfeccionado sus habilidades, conocimientos y ha establecido relaciones con proveedores de confianza para ofrecer a cada cliente el matrimonio de sus sueños. ”Después de planificar muchos eventos corporativos, cumpleaños y algunos matrimonios, me di cuenta de que tenía un talento innato para coordinar eventos y diseñar experiencias memorables”.

COFFEE PLAY

Coffee Play es el emprendimiento de dos amigas inseparables. En el año 2018 a raíz de la detección de un cáncer en una de ellas, triunfar en la batalla y lograr ver un nuevo sentido a la vida, se convirtió en una prioridad. Decidieron poner en marcha esta cafetería familiar para pasar momentos agradables, felices y de relajo, tanto para ellas como para su equipo y clientes. Hoy además ofrece un After School. “Nuestro principal objetivo es ayudar a los padres que trabajan, con el traslado, cuidado y entretención de sus hijos.”

