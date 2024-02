Hoppa Kids: Las mejores marcas nórdicas para toda la familia

¡Encuentra las marcas más ecoamigables y con los diseños más coloridos en Hoppa Kids!

Con diseños directamente traídos de los países nórdicos, se caracterizan por ofrecer prendas de algodón orgánico, duradero, suave para la piel, fácil de cuidar, maravillosamente brillante y que no se destiñe. Cada producto es respetuoso con el medio ambiente y con la piel de los niños y niñas, ya que también son hipoalergénicos y cuentan con la certificación de productos textiles orgánicos.

Desde coloridas tenidas 95% algodón orgánico de Alba of Denmark hasta increíbles mochi-las fabricadas con botellas plásticas de la marca holandesa Fresk, pasando por todo tipo de artículos infantiles como ropa, botellas, estuches, juguetes ¡Y más! En Hoppa Kids puedes encontrar un look entretenido y sustentable... ¡Y no solo para ellos!

La marca Moromini tiene preciosas y coloridas prendas para que mamás y papás puedan combinar con sus pequeños. ¿Te interesa conocer todo lo que tienen para ofrecer disponible? Ingresa al sitio web de Hoppa Kids y revisa su catálogo.

