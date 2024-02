Mai Wedding Planner: ¡Vive tu matrimonio de ensueño!

Mai y su equipo, serán los encargados de que todo funcione, avance y que, ustedes como pareja, puedan efectivamente vivir la experiencia de casarse libres de estrés y malos ratos. Los acompañarán a visitas a centros de eventos, pruebas de vestido y trajes de novios, reuniones con otros proveedores, compras importantes, llevarán el control del presupuesto y mucho más. Es un servicio 100% personalizado, lleno de cariño y detalles.

¿Te gustaría la compañía de Mai? Contrata este servicio con un 20% de descuento (valor referencial: $1.800.000). Síguela en Instagram @mai_weddingplanner ¡y conoce más detalles!

Los socios de Club LT podrán acceder a un 20% dscto. en Servicio Wedding Planner All Inclusive, y a Precio Especial en Matrimonio All Inclusive para 200 personas. Para acceder a tu descuento, envía tu credencial vigente al mail maiweddingplanner.chile@gmail.com. No aplica en Servicio de Coordinación. Beneficio no acumulable con otras promociones ni descuentos