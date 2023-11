Convenio de colaboración entre Conaset y Gendarmería de Chile

Dentro del objetivo de mejorar la seguridad vial en el país, la educación es un pilar relevante dentro de las metas de Conaset. Es así que durante los primeros días de diciembre se oficializará la firma del convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Transportes/Conaset y Gendarmería de Chile . Esto en un trabajo conjunto para la reeducación de conductores infractores.

En línea con las acciones de respuesta tras los siniestros viales contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito, el convenio permite la realización de un programa de formación en educación vial que responde a la necesidad de contar con una oferta psicoeducativa para personas condenadas a penas sustitutivas (libertad vigilada y libertad vigilada intensiva) por delitos asociados a la Ley de Tránsito.

Esta oferta no existía en Chile, y era una necesidad sentida por los delegados de libertad vigilada, que son quienes realizan la intervención en el sistema abierto (no carcelario) con población condenada por estos delitos. Precisamente, Conaset ha capacitado a 60 delegados, también respondiendo a la exigencia que los tribunales estaban poniendo al momento de condenar, al establecer como condición adicional, la participación en programas de “educación vial”, que no existían como tales en ninguna entidad. Es importante indicar que en este grupo de infractores de ley no se encuentran personas responsables de muertes en siniestros viales.

Con esto se está dando un nuevo paso para mejorar la seguridad vial en el país . Desde Conaset valoran este hito en conjunto con el trabajo de mejoramiento de normas, de fiscalización e incorporación de tecnologías.

Asimismo, este convenio va en la dirección de reparación del tejido social, y esta acción se suma a otras iniciativas del Ministerio a través de la Conaset, como la ampliación del Programa de Apoyo a Víctimas que entrega orientación jurídica y apoyo psicosocial a las víctimas de siniestros viales, y la realización de clínicas de duelo para ayudar a quienes han perdido a un ser querido en un siniestro vial.

En la actividad participará un grupo de delegados de libertad vigilada que ya han sido capacitados en estas materias y que son las personas que transmiten los conocimientos sobre convivencia vial y generan la concientización entre las personas infractoras de Ley.