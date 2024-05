¿Cómo manejar en días de lluvia para evitar choques?

Revisar siempre que la presión de los neumáticos sea la correcta y fijarse en que los dibujos no estén desgastados, ya que de esto depende su capacidad de adherencia.

No frenar brusco. Esto podría provocar la pérdida de control del vehículo. En general es recomendable, dejar de acelerar e ir frenando lentamente, con ambas manos bien firmes en el manubrio.

Evitar el “aquaplanning”, que sucede cuando hay tanta agua acumulada que el vehículo pierde adherencia y solo sigue recto. Aquí es necesario mantener la calma, no frenar, no acelerar, no girar y solo sacar el pie del acelerador y mantener firme la dirección hasta que el vehículo se vaya deteniendo y vuelva a tomar fuerza.