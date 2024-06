Boric llama a garantizar el derecho internacional en Ucrania y Palestina: “No aceptamos elegir entre la barbarie de Hamas o la masacre que lidera Netanyahu”

El Presidente Gabriel Boric en su intervención durante la Cumbre por la Paz en Ucrania, que se celebra en Suiza, llamó a garantizar el derecho internacional sin distinciones tanto en Ucrania como en Palestina.

Frente a un auditorio repleto con los líderes mundiales que asistieron al encuentro, el Presidente manifestó que “nuestro país está comprometido con el respeto del territorio soberano de las naciones. Nos oponemos firmemente a las amenazas o el uso de la fuerza, creemos que la diplomacia y el derecho internacional son la única forma legítima para resolver disputas”.

En su alocución, expresó que en Chile “advocamos por el respeto a los derechos humanos y la soberanía de Ucrania. Creemos firmemente que este conflicto representa una grave violación al derecho internacional y los derechos humanos, estos mismos principios están siendo transgredidos por el gobierno israelí en Gaza. No hay espacio para ambigüedades o indiferencia”.

“Es esencial mantener la soberanía y la seguridad alimentaria en Ucrania, lo que implica la libre circulación de comida desde y hacia Ucrania, porque el hambre nunca debe ser utilizada como un arma de guerra. No aquí, no en Gaza, ni en cualquier conflicto en el mundo”, zanjó.

Boric valoró la propuesta de una declaración conjunta que permita darle un cierre al conflicto en Kiev, “incluso si eso significa traer a Rusia a la mesa”, aseveró.

En esa línea, argumentó que es esencial no permitir el uso de instalaciones nucleares y “asegurar la protección de los niños ucranianos que han sido desplazados forzosamente hacia Rusia, toda la comunidad internacional debe comprometerse a eso”.

Para cerrar su discurso, el Presidente señaló que “personalmente no me agrada (Vladímir) Putin”, –frase que generó múltiples risas en el salón–, aunque explicó que esa no es la razón por la que Chile participa en la conferencia internacional por la paz.

Sino que se debe a que “nosotros como un país pequeño en el sur del mundo con 20 millones de habitantes somos conscientes que solo el respeto del derecho internacional y los derechos humanos pueden garantizar la paz, lo mismo aplica al conflicto en Gaza”.

“Nosotros no aceptamos elegir entre la barbarie de Hamas o la masacre que lidera el criminal de guerra, Benjamin Netanyahu. Nosotros elegimos la humanidad y los avances civilizatorios que hemos logrado como naciones. Hoy día es Ucrania y Palestina, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, dijo.