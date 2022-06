Ángelo Henríquez busca relanzar su carrera en Polonia: “Me gustaría jugar hasta los 40″

Ángelo Henríquez tiene una nueva oportunidad. Hace algunas semanas fue anunciado como el nuevo refuerzo del Miedz Legnica, de la Primera División de Polonia, aún no debuta por los puntos, pero ya vio las redes en un amistoso entre su club y el Zaglebie Lubin, donde el delantero chileno anotó el primer tanto de su equipo en el triunfo 2-1.

Quiere destacar. Lo expresa en la cancha, pero también afuera. En conversación con el medio Weszlo, el artillero hizo un repaso de lo que ha sido su carrera como futbolista profesional, que prometía dar muchos réditos en su inicio, pero que fue estancándose. “Todavía tengo mucho tiempo para entrar en un nivel superior. Nunca dejo de soñar con jugar en una gran liga. Aún quiero desarrollarme”, expresa.

Su historia es conocida. Empezó en Universidad de Chile, con Jorge Sampaoli, y fue el goleador azul en el Apertura 2012 con solo 18 años. “En mi debut entré los últimos cinco minutos y marqué un gol. El rival tenía que atacar, dejaba mucho espacio a la espalda de los defensores, que nosotros aprovechamos. Vino un balón largo, corrí varios metros hasta el área, solo con el portero y disparé con todas mis fuerzas”, rememora.

Este arranque lo hizo posicionarse como uno de los delanteros más promisorios de la década en Chile. Henríquez atribuye aquel rendimiento en la U a Sampaoli. “No tenía miedo al apostar por los jóvenes”, asegura.

Ángelo Henríquez en el Dinamo Zagreb.

Pese a estos recuerdos en su primera etapa en la escuadra estudiantil, el delantero afirma que sus mejores días como futbolista los vivió en Croacia. En el Dinamo Zagreb, Henríquez jugó 129 encuentros y marcó en 52 ocasiones. “Allí tuve la oportunidad de jugar la Champions League, la Europa League y ganar trofeos”, evoca.

Claro que hablar de la U es especial para él. No solo por sus dos periodos como jugador, sino también por sus pasos antes de llegar al profesionalismo: “Mi hermano mayor era futbolista profesional y también jugaba en Universidad de Chile. Es el club más grande de nuestro país”, declara.

Sus deseos en Europa

Manchester United, Wigan Athletic, Real Zaragoza y Dinamo Zagreb son las camisetas que defendió Ángelo Henríquez en su primera estadía en Europa, comprendida entre 2012 y 2017. Este año se suma a esa lista el club Miedz Legnica de Polonia, donde busca relanzar su carrera tras varias temporadas irregulares.

“Después de tres años en la U, llegué a Fortaleza en la segunda mitad de la temporada anterior. Jugué algunos partidos. Fue divertido estar en la Copa Libertadores, pero sentí que no estaba feliz. No tuve los minutos que imaginé y no sentí la confianza del entrenador. Hay altibajos. He tenido algunas fallas que son lecciones valiosas para mí futuro (...) Ahora regresé a Europa y quiero mostrar lo que puedo hacer”, sostiene.

Más allá del curriculum extenso, el artillero nacional tiene 28 años. De no sufrir alguna lesión grave, aún le quedan varios años de carrera. Además, él lo quiere así: “Soy joven, me siento joven. ¿Será posible jugar hasta los 40 años? Eso me gustaría”, agrega.