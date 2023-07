Ariel Holan clama por refuerzos para la UC: “Hay características y roles que el equipo no tiene”

La UC se prepara para enfrentar a Everton, este sábado, en el estadio Santa Laura. Los cruzados debutarán de local, ante los ruleteros, en el inicio de la segunda rueda del Torneo Nacional. En la previa del partido, el técnico Ariel Holan analizó el irregular presente de Universidad Católica, que luego de perder el Clásico Universitario se repuso al eliminar a Santiago Wanderers de la Copa Chile. En la ocasión, el DT insistió nuevamente en la necesidad de fichar refuerzos para el equipo, sobre todo, un lateral derecho y un mediocampista.

Al respecto, el entrenador reconoció el interés en fichar a Guillermo Soto para reemplazar al Huaso Isla. “Antes de la salida de Mauricio, teníamos dos laterales derechos, porque también está Byron Nieto. Por supuesto que Soto es un futbolista de mi agrado. Ahora, en el sentido de los roles y la función, un mediocampista más le vendría muy bien al equipo, porque tenemos cubiertas algunas características, pero nos falta un mediocampista box to box no tenemos”, aseguró.

“Sería muy bueno lograr tener esa función, que tampoco tenemos en al Sub 20. Brayan González lo puede hacer, pero es el único con esas características. Y creo que para un torneo que va a ser muy competitivo y ojalá que sigamos avanzando en la Copa Chile, sería bueno tener otra alternativa. El club está trabajando en esas posibilidades, pero una cosa es que todos estemos de acuerdo en que esos son los espacios a cubrir, y otra que se presenten las condiciones para que el club lo pueda hacer”, advirtió.

Por esta misma razón, Ariel Holan se mostró en total desacuerdo ante la afirmación de que la UC tiene el mejor plantel del fútbol chileno y el más caro: “En el fútbol se habla mucho de los proyectos, pero vienen los malos resultados y quieren echar al técnico, o dicen que el DT se quiere ir. No tomamos conciencia de la situación en la que estamos. Leo y escucho que tenemos el mejor plantel y el más caro... Yo digo: mamita querida... ¿Por qué no se analiza bien? Que tenemos un buen plantel es indiscutible, pero esos motes que nos ponen... Mi preocupación es dejar al equipo mejor de lo que lo tomé”.

“La base de lo que vi el otro día, ante Wanderers, fue el carácter. Y en eso tenemos que basar nuestra recuperación, en poner nuestro fuego interno. Tampoco hay que pedirle a un equipo que está en construcción que salga campeón invicto. Lo que espero y quiero ver este semestre es esa recuperación en el carácter, que es lo primero y fundamental. Y después que sigamos adelante en la recuperación futbolística. ¿Con qué futbolistas? Veremos, porque perdimos a Isla y seguimos con Byron de lateral derecho; y en el medio vino Brayan Rovira, que es muy parecido a Nacho. Entonces, cuando dicen ‘el mejor plantel’, sí, tenemos un buen plantel, pero hay características y roles que el equipo todavía no las tiene”, insistió.

El regreso de Clemente Montes

Al menos la UC tendrá una cara “nueva” para la convocatoria del partido ante Everton, ya que Clemente Montes se reintegró este martes a los trabajos de la UC, tras seis meses a préstamo en el Celta B, y según lo que comentó Holan, el delantero de 22 años está, al menos, para ir al banco este sábado. Al respecto, el adiestrador campeón con los cruzados en 2020 valoró el regreso del formado en el club.

“Clemente no hizo muchos minutos de fútbol en el semestre y entrenar no es lo mismo que jugar. Por más que uno le pueda dar intensidad a los entrenamientos, por más dinámica que uno tenga en los entrenamientos, el jugar es difícil de reemplazar. Estamos todos faltos de minutos. Vamos recién a jugar nuestro segundo partido completo en siete semanas. Es mucha detención para el ritmo de juego que uno desearía. Everton es un equipo difícil, con un buen entrenador como Paqui”, comentó.

“Es un paso de aprendizaje de múltiples factores, porque se conoce una de las mejores ligas del mundo, se entrena en canchas de primer nivel, con pasto corto y liso. No queremos que pierda esa dinámica con la que vino, pese a la parte negativa de no jugar muchos minutos. Que haya tenido la experiencia de entrenar seis meses con compañeros que están acostumbrados a entrenar en esas condiciones, a él le dejó cosas importantes para su juego. Nuestro desafío es que él las sepa aprovechar para nuestro juego. Lo considero un refuerzo importante, porque tengo mucha confianza en él. Creció en su posición en la cancha. No vamos a ver a un Clemente que solo pueda jugar por fuera, sino también por dentro”, señaló.

Objetivos

Ariel Holan fue cauto a la hora de decir si Universidad Católica está o no para pelear el título esta temporada, aunque alabó la reacción ante los porteños desde el punto de vista emocional. “Comenzamos con un partido que no fue bueno y cuando eso pasa en el fútbol se generan dudas, pero después, con Santiago Wanderers, dimos signos del carácter competitivo que debe tener el equipo Y eso es lo más importante que saqué. Vi un equipo con carácter, rebeldía, enojo y presencia, como hace mucho tiempo no lo veía. Esa debe ser la base de un segundo semestre en que debemos ser competitivos, como mínimo clasificando a las copas y haciendo una buena Copa Chile”, sentenció.

En esa misma línea, apuntó a que la meta del club es terminar en los puestos de arriba. “En el primer semestre, no dimos la sensación de solidez de un equipo que está para ser campeón. Esa es la verdad. Nuestro objetivo es que necesitamos clasificar sí o sí a una copa, y nuestro sueño es que sea la Libertadores. Ahora, si estamos competitivos, se abren un montón de puertas; si no lo estamos, estaremos más parecidos a lo que fue la primera rueda”, concluyó.