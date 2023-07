Tomás Barrios no puede ante David Goffin y se despide de Wimbledon en segunda ronda

Marcelo Tomás Barrios (133°) no pudo ante David Goffin (123°). Pese al esfuerzo, el tenista nacional sucumbió ante el belga en cuatro sets y se despidió de Wimbledon con un 7-6, 5-7, 6-2 y 6-0 en contra. En las primeras dos mangas, el nacido en Chillán mostró lo mejor de su repertorio y ratificó lo que ha venido haciendo. Sin embargo, luego la diferencia se notó y terminó cayendo con números expresivos.

A las 15:28 (10:28 de Chile) inició el partido. En un comienzo, ninguno cedía. El primer set fue una muestra de firmeza por parte de ambos tenistas. Tanto Goffin como Barrios sostuvieron su servicio. No hubo quiebres. Cuando parecía que uno lo lograría, el otro se levantaba y estiraba el duelo. Una lucha sin tregua que los llevó hasta el tie break. Recién en esa instancia, el nacional decayó un tanto. El tenista belga fue superior desde el principio en la definición de la manga de arranque y se impuso por 7-3.

De esta manera, el chillanejo entró en un terreno complejo. El segundo set, en un momento, parecía irremontable. Es por eso que el triunfo de Barrios en esa parte del partido suma méritos dobles. David Goffin inició quebrando y luego ratificando aquello. Estaba 2-0 arriba. Después volvió a torcerle la mano al chileno y su saque. Ventaja de tres. Una brech considerable.

Sin embargo, la entereza de Barrios pudo más. Achicó la distancia a 1-3. Era un set diametralmente opuesto al primero. Si en ese no hubo quiebres, en este era dar y recibir. Sobre todo porque los últimos games de esa manga fueron larguísimos. Y el deportista nacional los sostuvo. Logró quebrar de nuevo al colocar el 4-4 y se sacó de encima el mal arranque. Goffin, desconcertado, no pudo en el momento de los juegos extensos y el nacido en la región de Ñuble tuvo un tercer break para sentenciar la manga y esperanzarse con avanzar.

David Goffin, el rival que eliminó a Barrios. Foto: @Wimbledon/Twitter

Pero el cansancio fue pasando la cuenta. Lo expuesto por el 133 del ranking ATP hasta ese momento no pudo ser ratificado en la parte definitoria del choque. Las últimas dos mangas fueron para el belga de principio a fin. Más allá de algunos momentos de ilusión para Barrios. Primero le quebraron, luego devolvió de inmediato y logró poner el 1-1. Pero de ahí en más no pudo salir del pozo.

Pudo ganar su servicio y colocarse 2-1 arriba, pero tras eso, Barrios no se impuso en ningún juego hasta el final del enfrentamiento. El tercer set fue 6-2 para el europeo. Tras caer en esa instancia, vino el momento más complejo. En la última manga no logró exhibir nada de lo bueno que venía mostrando, quizás por la carga física acumulada, y se despidió con un contundente 0-6 en contra. Tras los quiebres iniciales, la distancia solo fue en aumento. En el cierre estuvo cerca de quedarse con un game. Pero no alcanzó.

De esta manera, Marcelo Tomás Barrios se va de Wimbledon. El saldo es de una fase avanzada. Pero las sensaciones son positivas para el tenista chileno. En su debut en el cuadro final, al que llegó luego de superar la qualy, sorprendió al eliminar al argentino Sebastián Báez (46°), un nombre con quien tenía un historial negativo. Desde ahora, Nicolás Jarry (28°) es el único nacional que queda en el Grand Slam.