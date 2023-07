Tomás Barrios da el gran golpe en Wimbledon y anota el mejor triunfo de su carrera

Tomás Barrios (133° del ranking ATP) dio un importante paso en su carrera este lunes. El chillanejo consiguió el mejor triunfo de su carrera tras imponerse por 7-6(7), 3-6, 6-3 y 7-6(2) a Sebastián Báez (46°) en la primera ronda de Wimbledon, consiguiendo así avanzar por primera vez en un Grand Slam.

El primer set comenzó bastante tranquilo para ambos jugadores. Una de las primeras jugadas de peligro llegó recién en el cuarto juego. Allí el chileno alcanzó su primera oportunidad para quebrarle el saque a su rival, pero el argentino no tuvo mayores complicaciones para evitarlo.

Luego, en el séptimo game las complicaciones llegaron para Barrios. El chileno estuvo en una desventaja de 15-40 que logró remontar para así llevarse el juego y seguir por buen camino en su debut en el cuadro principal.

Toda esta regularidad terminó por determinar que el primer parcial de la competencia debiera definirse en el tie break. En esta instancia el representante nacional mostró sus credenciales y llegó a ponerse 6-2 arriba. Claro que la ventaja poco a poco se fue desvaneciendo hasta que el transandino se puso arriba por 7-6. No obstante, dos pérdidas de servicio consecutivas le permitieron a Barrios llevarse el primer set por 7-6(7).

La oportunidad perdida por el argentino pareció motivarlo en la segunda manga. Báez presionó en el cuarto juego y terminó arrebatándole el servicio a Barrios. Este último intentó igualar las acciones en el juego siguiente, registrando dos oportunidades para lograrlo, pero sin el éxito que esperaba.

Barrios peleó hasta el final por recuperar el servicio. De hecho, en el noveno game, el argentino alcanzó a estar con una ventaja de 40-15 y el tenista nacional llegó a tener un punto de quiebre que al final quedó solo en el registro y el transandino igualó las acciones al llevarse el set por 6-3.

En la tercera manga, Barrios y Báez consiguieron amenazarse mutuamente en los primeros games del encuentro, sin embargo estos no se concretaron hasta el sexto y tuvo a Barrios como beneficiado para colocarse 4-2 arriba.

Claro que la incertidumbre volvió a aparecer para el tenista nacional en el juego siguiente tras perder el servicio en la primera oportunidad que tuvo su rival para quitárselo. Pero el chileno no estaba para nuevas sorpresas y consiguió recuperarlo de inmediato para volver a colocarse arriba por 5-3 y tener la chance de cerrar el set con su servicio tal como sucedió por 6-3.

El cuarto parcial fue uno de los más cerrados del encuentro. Con la posibilidad de que esta pudiera ser el set definitivo del partido, ambos tenistas se lo tomaron con el máximo de precaución para no arriesgar más de la cuenta, considerando lo ocurrido anteriormente.

Además, en este juego hubo un breve momento de interrupción del encuentro por algunas gotas que cayeron sobre la cancha cuando Báez estaba al servicio por 30-0 en el noveno juego. Claro que poco después, cuando el marcador estaba igualado 5-5 la cantidad de agua aumentó y el juez del partido decidió suspender el encuentro.

Tras la reanudación del compromiso, el chillanejo consiguió llevar la definición al tie break. En esta instancia el chileno fue mejor y consiguió cerrar el partido con un nuevo 7-6(2).

Ahora, en la siguiente ronda Barrios se deberá medir contra el ganador del choque entre el belga David Goffin (123°) y el húngaro Fabian Marozsan, quien ingresó al cuadro como lucky loser después de que Nick Kyrgios decidiera retirarse de la competencia.

El retiro de Kyrgios

El tenista australiano Nick Kyrgios aparecía como el gran contendiente de Barrios para enfrentar si es que el tenista nacional conseguía avanzar en la primera ronda. Sin embargo, a pocas horas de comenzar su encuentro informó que no disputaría el Gran Slam a través de sus redes sociales.

“Es realmente triste tener que decir que soy baja en Wimbledon este año”, comunicó el tenista en una historia en Instagram.

“Durante mi regreso experimenté dolor en mi muñeca en Mallorca. Como precaución, me sometí a una resonancia que reveló una rotura en un ligamento. Hice todo lo posible para poder jugar, pero me decepciona tener que decir que no he tenido tiempo suficiente para manejarlo antes de Wimbledon”, continuó.

“Volveré, y como siempre, agradezco el apoyo de todos mis fans”, cerró el australiano.