Los chilenos saltan al pasto: Barrios y Jarry inician su participación en Wimbledon

Dos chilenos dirán presente en el tercer Grand Slam del año. Tomás Barrios (133°) y Nicolás Jarry (28°) saltan al césped británico con el objetivo de llegar lo más lejos posible. La primera raqueta del país hará su debut en Wimbledon enfrentando al italiano Marco Cecchinato (88°). El europeo viene de caer en la ronda de 32 ante Mackenzie McDonald (64°) en Eastbourne.

Por su parte, el oriundo de Chillán se medirá ante el argentino Sebastián Báez (44°) este lunes a las 6 de la mañana (de Chile). El historial entre ambos es favorable al transandino por 4-0 (contando torneos Challenger) y este año venció al nacional en el ATP de Córdoba. El nacido en Buenos Aires llegó hasta octavos de final en el 250 de Eatsbourne. Si Barrios logra superar a su rival de turno, en la siguiente etapa podría verse las caras con el australiano Nick Kyrgios (33°) o el belga David Goffin (123°).

Hace algunos días, en diálogo con el medio Clay Magazine, el 133 del mundo relató lo complejo que fue entrar al cuadro principal en Gran Bretaña. “El sábado perdí la final del Challenger de Poznan. Viajé en bus a Berlín por la noche. Llegué a las 3.30 de la mañana, ya era domingo. Salió mi vuelo a Londres unas horas después. Llegué a la una y entrené muerto esa tarde. Me tocó jugar al otro día, sin ritmo en pasto, sin preparar la superficie”, contó.

“Por mi tipo de juego, el pasto me ayuda bastante. El año pasado lo preparé tres semanas, perdí en primeras rondas. Este año no lo preparé nada y terminé pasando la qualy”, complementa.

Nicolás Jarry, el número 1 de Chile. Foto: @ATPTour_ES

En el caso de Jarry, el campeonato de Inglaterra supone un desafío importante, ya que es el momento de ratificar el gran 2023 que ha tenido. Probablemente el mejor año de su carrera. Pese a que la semana pasada dejó escapar la chance de entrar en listado de los 25 mejores tenistas del momento, el Príncipe ha tenido un rendimiento positivo en los otros torneos grandes del año. En Australia llegó hasta la segunda ronda, viniendo desde los clasificatorios. Luego, en el Roland Garros, alcanzó los octavos de final.

El lado de fixture en que quedó instalado el santiaguino supone un desafío de proporciones en caso de avanzar. Esto porque si logra imponerse frente a Cecchinato, luego enfrentaría al ganador entre australiano Jason Kubler (74°) y el francés Ugo Umbert (38°); y luego, si es que sigue superando fases, podría medirse ante Carlos Alcaraz (1°). Al español lo enfrentó en Río de Janeiro en 2022, en semifinales, con triunfo para el ibérico.

Los favoritos en Londres

Como durante todo el 2023, Alcaraz es el nombre a vencer. Sin embargo, Novak Djokovic no se queda atrás en la lista de favoritos en Wimbledon. El serbio agigantó su leyenda hace un mes, cuando se quedó con el Roland Garros. En el cual superó al hispano en semifinales. Hace algunos días, de hecho, remarcó en un punto con el que ha insistido en más de una vez a lo largo de la temporada.

“No necesito tener a Carlos ni a nadie más para encontrar ese impulso y motivación adicionales cuando participo en Grand Slams, porque sé que tengo que ganar siete partidos para ganar un título”, señaló. Una declaración parecida a la otorgada previo a la disputa del certamen francés.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, después de medirse en el Roland Garros. Foto: REUTERS/Isabel Infantes

“Sea quien sea el que tenga al otro lado de la red, no hace ninguna diferencia para mí. Necesito hacer lo que necesito hacer. La mayor parte de mi atención se centra en mi cuerpo, mi mente y mi juego, tratando de llevarlo al estado óptimo en el que estoy dando lo mejor de mí en cada partido”, complementó el máximo ganador de Grand Slams.

Otros nombres que prometen complicar el panorama de los dos principales candidatos son Daniil Medvedev (3°), Casper Ruud (4°), Stefanos Tsitsipas (4°) y Holger Rune (6°), quienes son de los mejores clasificados en la competencia. También aparecen históricos, como Andy Murray (39°), quien, pese a no estar en los lugares de avanzada del ranking ATP, tiene dos títulos de Wimbledon en su historial. El caso del norteamericano es especial, ya que a sus 36 años demuestra energía para continuar compitiendo.

“Tengo una idea en mi cabeza de cuándo me gustaría parar, pero no es definitivo. No creo que anunciara nada con mucha anticipación, porque quiero jugar todo lo que pueda mientras me sienta bien, física y competitivamente. Podría seguir hasta que la cadera dijera basta, pero en realidad no quiero hacer eso. Quiero dejarlo en mis términos, mientras estoy en forma y con salud y pueda competir a un buen nivel”, señaló hace algunas horas.

Además, asoma Kyrgios. El oceánico, que podría chocar con Barrios, fue finalista en la edición pasada del campeonato. De hecho, en aquella ocasión, dejó en el camino al chileno Christian Garin (124°) en cuartos de final. “Tengo mucha confianza. Nunca he sido un tipo de jugador que necesita muchos partidos para jugar un Grand Slam. Lo que he conseguido en mi carrera va a seguir ahí. No hace tanto del año pasado. Sigo sacando tan bien como siempre. Sigo siendo capaz de ganar a mucha gente en la pista”, aseguró el nacido en Canberra a solo días de su debut.