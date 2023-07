Novak Djokovic en la previa a su debut en Wimbledon: “No necesito a Alcaraz ni a nadie más para tener motivación”

No cabe dudas que es el gran favorito para quedarse con el título. Novak Djokovic (2°) bien lo sabe y este lunes buscará acrecentar su leyenda en Londres, cuando salga a enfrentar al argentino Pedro Cachín (67°) en la primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El nacido en Belgrado, triunfador de Roland Garros hace solo unas semanas, se encuentra en la capital inglesa esperando por su debut sobre la hierba británica. Allí, el ganador de 94 títulos profesionales se dio el tiempo para analizar lo que será su participación en la edición 2023 de un torneo que ha sabido ganar en siete ocasiones, incluidas cuatro de manera consecutiva.

En ese sentido, el serbio -hoy número dos del ránking mundial- confesó que tiene la misma motivación y hambre de victorias que en el comienzo de su carrera y, por ende, no necesita de la presencia de otro jugador para tener el incentivo de ganar.

Por ello, descartó que la participación de Carlos Alcaraz (1°), el otro gran candidato a quedarse con la corona -quien hace unos días reconoció que sus opciones contra Djokovic en césped eran pocas- sea un aliciente para él: “No necesito tener a Carlos ni a nadie más para encontrar ese impulso y motivación adicionales cuando participo en Grand Slams, porque sé que tengo que ganar siete partidos para ganar un título”, expresó.

Al respecto, agregó que “sea quien sea el que tenga al otro lado de la red, no hace ninguna diferencia para mí. Necesito hacer lo que necesito hacer. La mayor parte de mi atención se centra en mi cuerpo, mi mente y mi juego, tratando de llevarlo al estado óptimo en el que estoy dando lo mejor de mí en cada partido”, confesó.

De todas maneras, el ganador de 23 majors dedicó palabras para el español que hace unos días le arrebató nuevamente el primer lugar del ránking: “Carlos es un muy buen tipo que se comporta de manera muy madura para un joven de 20 años. Ya tiene un montón de elogios a su nombre, haciendo historia en el juego. Creo que es excelente, aporta mucha intensidad y energía en la cancha”.

Con el trofeo de Wimbledon, una postal habitual de Novak Djokovic. Foto: REUTERS/Paul Childs.

A lo anterior, añadió que “también es humilde y tiene una personalidad agradable fuera de la cancha. Creo que para alguien de su edad, es impresionante todo lo que está haciendo con su equipo (...). Han estado funcionando muy bien”.

Por otra parte, consultado si se sintió más tranquilo luego de obtener el Grand Slam número 23 en París, Djokovic confesó que “no me sentí más relajado, para ser honesto. Todavía siento hambre de éxito, de más Grand Slams y de más logros en el tenis. Mientras exista ese impulso, sé que puedo competir al más alto nivel”.

En ese sentido, admitió que “si eso falla, supongo que probablemente tendré que enfrentar circunstancias diferentes y tener un enfoque distinto. Días después de Roland Garros ya estaba pensando en la preparación para el césped y lo que hay que hacer. La temporada de tenis es tal, que realmente no te da mucho tiempo para reflexionar o disfrutar”, agregando que “por supuesto que disfruté con mi familia, pero no por tanto tiempo. Una parte de mí está muy orgullosa y muy emocionada de poder estar en esta posición, pero quiero tratar de usar cada oportunidad -en la que me siento bien con mi cuerpo, estando motivado y jugando muy buen tenis- para tratar de obtener más”, concluyó.