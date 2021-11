Cagigao contradice al Leverkusen: “Charles Aránguiz no está descartado”

Francis Cagigao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, se refirió a la nómina de la selección chilena para enfrentar a Paraguay y Ecuador, en la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

Las principales dudas del técnico Martín Lasarte pasaban por el estado físico de Erick Pulgar y Charles Aránguiz, quienes están lesionados. El caso más complicado es el del Príncipe, ya que el Bayer Leverkusen descartó al Príncipe hace dos semanas. “Se espera su regreso después de la fase internacional en noviembre”, informó el equipo alemán.

Sin embargo, el ejecutivo contradice al conjunto farmacéutico. “Es verdad que hay futbolistas como Charles y Pulgar que ya vienen con un tiempo de molestias y que no han podido participar en sus clubes. Nuestra intención es evaluar bien a estos dos jugadores, con reconocimiento, imágenes y ver hasta qué punto pueden participar”, sostuvo.

“Sabemos que Erick no puede participar en el primer partido porque está sancionado, pero esperamos que llegue para el segundo. Con Charles es lo mismo, es decir, si no está para el primero vamos a ver si puede estar para el segundo, pero en el caso de Charles no está descartado, ni una cosa ni la otra. Tendremos que evaluar bien la situación de cada jugador. Es una tarea, sobre todo, del área médica. Son dos futbolistas muy importantes para nosotros y si tenemos la posibilidad de que puedan participar es un plus vital para el equipo”, agregó.

Cagigao señaló que los seleccionados comenzarán a llegar al país a partir del próximo lunes. “Los jugadores llegarán entre el 8 y el 9. Hay varios que tienen partidos el domingo por la noche, en Europa, por lo cual entre el lunes y el martes, tempranito por la mañana, habrán llegado todos. Tendremos entrenamiento ese mismo martes, en Pinto Durán, por la tarde; también el miércoles, por la mañana, temprano, aquí en Pinto Durán, antes de partir para Asunción para jugar el día 11. Tras el partido en Paraguay volveremos directamente tras el partido. Llegaremos aquí y empezará la planificación de cara al siguiente partido ante Ecuador en San Carlos de Apoquindo, con entrenamientos en Pinto Durán y en San Carlos”, apuntó .

Además, el director deportivo anunció que en diciembre la Roja jugará amistosos con México y El Salvador, en Estados Unidos, con jugadores del medio local, en su mayoría. “Tenemos los objetivos de la seleccion absoluta. El primero es intentar clasificar al Mundial de Qatar, pero eso a la vez conlleva que no hay muchas oportunidades para que jueguen jugadores más jóvenes de la liga local, que hemos analizado, pero que no podemos darles minutos en Eliminatorias. Vamos a jugar con México, en Austin, Texas, el 8 de diciembre, y contra El Salvador, en Los Ángeles, el 11 de diciembre, principalmente con jugadores de la liga local, pero también de la mexicana y de Sudamérica”, cerró.