Christiane Endler tras su nominación a The Best: “Espero poder llegar dentro de las tres mejores”

Christiane Endler sigue demostrando que es una de las mejores en su posición. La actual arquera del Olympique de Lyon y seleccionada nacional recibió este lunes su tercera nominación consecutiva a los premios The Best que entrega la FIFA.

Este es un reconocimiento a su gran año en el que fue escogida como la mejor guardameta del campeonato francés, campeona con el PSG, estuvo presente en los Juegos Olímpicos y llegó a las semifinales de la Champions League.

“Contenta por esta nueva nominación por tercer año consecutivo, me lo tomo como un premio a la constancia que he tenido estos últimos años, jugando en Europa, con la selección”, expresó en diálogo con los canales oficiales de la Roja.

“He logrado mantener un nivel que me ha permitido estar en estas nominaciones, así que feliz por eso, por el trabajo que he realizado todos estos años, estoy contenta, sin ninguna expectativa o ilusión, pero con mucho orgullo de estar dentro de esas nominadas”, prosiguió.

Endler, que está concentrada en Brasil para enfrentar el torneo amistoso de Manaos en el que enfrentarán a Venezuela, India y Brasil, resaltó que “todas las porteras que están ahí han sido destacadas en sus equipos y selecciones, la mayoría ha ganado torneos y han sido importantes, creo que va a ser una pelea reñida. Me faltan algunas, como Sandra Paños, que es la ganadora de la UEFA, así que veremos lo que pasa, pero contenta de estar ahí, espero que podamos competir y llegar por lo menos dentro de las tres mejores”.

Preparación sudamericana

La Roja se prepara para enfrentar un torneo amistoso en Manaos, Brasil. Foto: Comunicaciones La Roja.

Sobre el torneo amistoso de Manaos, la arquera señaló que es “un torneo importante en Brasil. Espero que podamos seguir preparándonos y buscando el equipo ideal para la Copa América del próximo año. Creo que tenemos que trabajar muchísimo y aprovechar estos partidos al máximo con rivales diferentes y fuertes que sin dudas nos van a dejar lecciones para lo que se viene. Es una gran oportunidad para probar osas distintas, para probar nuevas jugadoras, para que se reincorporen otras que estuvieron ausentes por largo tiempo. Espero que podamos sacar el mejor provecho del torneo”, indicó.

“Es importante que en este proceso de preparación nos enfrentemos a rivales sudamericanos. Eso nos va a servir para ver en el nivel que estamos en el nivel nuestro, parejo de Sudamérica. Muchos han cambiado, muchos han mejorado. El desarrollo del fútbol femenino ha ido creciendo y claramente todos los equipos son más competitivos que antes y va a ser mucho más difícil poder conseguir una clasificación a un Mundial”, complementó la portera.