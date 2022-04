Christiane Endler vuelve y el Olympique de Lyon pasa a semifinales de la Champions

El retorno de Christiane Endler no pudo ser en un mejor momento. El Olympique de Lyon derrotó con claridad por 3-1 a la Juventus, en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Champions League femenina, clasificando con un marcador global de 4-3 y ratificando su favoritismo de cara a la ronda de los cuatro mejores elencos.

Las francesas tenían que remontar un 2-1 en contra, sucedido en la ida disputada en Turín. La buena noticia para la entrenadora Sonia Bompastor es que pudo contar con la seleccionada chilena para hoy. Desde febrero que Tiane no tenía actividad, debido a que sufrió la rotura del menisco medial de la rodilla derecha, lo que le impidió también ser parte de los amistosos de la Roja ante Ecuador, cita en la cual fue condecorada por obtener el The Best de la FIFA. Debió ser operada y, tras su periodo de recuperación, retornó este jueves a la actividad.

El poderoso Lyon se fue al descanso con la ventaja de 2-0, gracias a los goles de Ada Hegerberg, en el minuto 33, y de Melvine Malard, en los 35′. Con este resultado, el equipo galo ya había dado vuelta la eliminatoria. En el complemento, el club francés se puso 3-0 arriba con el tanto de Catarina Macario, en los 73′. El descuento de la Juve fue de Andrea Staskova, en los 84′. Victoria y clasificación.

En semifinales, Tiane Endler tendrá un reencuentro porque el Lyon enfrentará al Paris Saint-Germain, el exclub de la capitana de la Roja. En la otra llave, está el Barcelona (que eliminó al Real Madrid con récord de público en el Camp Nou) y el Wolfsburgo alemán.

De paso, la vuelta de la portera es una buena noticia para la Selección, pensando en el gran desafío del equipo de José Letelier en el año, la Copa América de Colombia, a desarrollarse en julio.