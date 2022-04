El puntapié inicial del Mundial: los detalles del sorteo de los grupos de Qatar 2022

Todas las miradas ya están en Qatar. A siete meses del arranque, la Copa del Mundo se comienza a jugar este viernes, con el sorteo de los grupos de la fase final, los que forman el selecto grupo de selecciones que disputarán el trofeo desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre. Ese en el que no está la Roja. Este 1° de abril, a las 13 horas de Chile, el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha recibirá la ceremonia del sorteo que conformará las ocho zonas para el certamen.

Llegó la hora de la verdad para una nación de nula historia futbolística, que se abre paso luego de una trayectoria repleta de controversias desde que fue designada como sede del Mundial, en 2010, con el halo de la corrupción y de las posteriores denuncias por la vulneración de los derechos humanos de trabajadores inmigrantes. Bajo ese ambiente ha estado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se afincó en el pequeño país del Golfo Pérsico, en lugar de la sede del ente rector, en Zúrich (Suiza), para apoyar el trabajo organizativo (y la fuerte inversión) para neutralizar las protestas por desarrollar el torneo en un lugar con restricciones.

“Por supuesto, no es el paraíso. Por supuesto que no es perfecto, aún queda trabajo por hacer, pero debemos seguir aquí. Debemos continuar. Debemos trabajar juntos, fomentar el cambio porque no todo el mundo quiere un cambio, ni siquiera en Qatar o en el Golfo (Pérsico). Pero los líderes quieren cambio”, declaró Infantino.

Respecto al sorteo propiamente tal, el primer detalle a considerar es que se realizará sin los 32 clasificados. Las alteraciones del calendario hicieron que solo 29 elencos tengan su ticket asegurado a esta altura del año. Faltarán los que se impongan en los respectivos repechajes, en junio próximo: Conmebol – Asia (Perú vs. Australia o Emiratos Árabes), Concacaf - Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) y un playoff europeo (Gales vs. Escocia o Ucrania).

Procedimiento

Los cuatro bombos para el sorteo se distribuyeron según el ranking FIFA que se publicó este jueves 31 de marzo, que tuvo como gran novedad la presencia de Brasil en el primer lugar, desplazando a Bélgica después de casi tres años. Entonces, los primeros siete del escalafón (que hayan clasificado) más Qatar son los cabezas de serie: Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. En su calidad de anfitrión, el cuadro qatarí ya tiene asignado el puesto A1, siendo cabeza del primer grupo. El resto de los potes se completan con los que siguen en el ranking.

Los bombos para el sorteo del Mundial:

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 Qatar México Senegal Camerún Brasil Países Bajos Irán Canadá Bélgica Dinamarca Japón Ecuador Francia Alemania Marruecos Arabia Saudita Argentina Uruguay Serbia Ghana Inglaterra Suiza Polonia Perú o Australia/Emiratos Árabes España Estados Unidos Corea del Sur Costa Rica o Nueva Zelanda Portugal Croacia Túnez Gales o Escocia/Ucrania

El gran cuco del bolillero 2 (el que todos quieren evitar) es Alemania, que no es cabeza de serie debido a su duodécimo puesto en el ranking FIFA. Otra potencia que está en el segundo grupo es Países Bajos, en su retorno a la Copa del Mundo, así como México y Estados Unidos, clasificados durante la noche del miércoles. En el 3 se ubica Senegal, el campeón de África, y Polonia, con Robert Lewandowski como su principal carta. En el 4 está Canadá, el líder de la eliminatoria de Concacaf, y los tres cupos pendientes.

El sorteo comienza con el bombo 1 y finaliza con el 4. Se extraerán todas las bolas de un bolillero antes de pasar al siguiente. Según lo establecido, primero se sacará una bola del pote de selecciones y, luego, otra de uno de los bombos. Así, se asignarán las posiciones en las que jugarán los equipos. Otro detalle a considerar es que no se pueden encontrar países de la misma confederación, salvo en el caso de los europeos, porque tienen 13 representantes.

Los invitados

El sorteo contará con la presencia de 2.000 asistentes y será dirigido por tres conductores. Una es Carli Lloyd, estrella del fútbol femenino de Estados Unidos. Otro es el exfutbolista inglés Jermaine Jenas. El proceso contará también con ocho asistentes, dos de ellos campeones del mundo: el brasileño Cafú y el alemán Lothar Matthäus. Otros son el iraní Ali Daei, otrora goleador mundial a nivel de selecciones (hasta que lo superó Cristiano Ronaldo), el nigeriano Jay-Jay Okocha, el australiano Tim Cahill (que le anotó a Chile en Brasil 2014) y el longevo entrenador serbio Bora Milutinovic, el único DT en participar en cinco Copas del Mundo con selecciones diferentes.