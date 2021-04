Colo Colo: Blandi vuelve a las citaciones tras tres meses de ausencia

El Superclásico siempre nos ofrece cosas impensadas, milagrosas, inesperadas. Y la versión 189 del partido más importante del Campeonato Chileno no podía ser diferente.

Pero el evento mitológico no ocurrió durante el partido, o al menos no será el primero, pues la previa de este vital encuentro será recordada por la citación de uno que hace rato que no estaba en la nómina y subirá la edad promedio de un joven plantel. Hablamos de Nicolás Blandi.

El refuerzo más caro de la temporada 2020 (y de la 2021 también) vuelve a ser considerado por el técnico Gustavo Quinteros, tras tres meses de ausencia. Sí, leyó bien: ¡tres meses de ausencia!

Es que el ariete argentino no jugaba desde el 10 de enero pasado, cuando el Cacique luchaba por permanecer en Primera y le ganó por la cuenta mínima a Everton. Tras eso, vino una lesión al tobillo del trasandino y una serie de desencuentros con el adiestrador que lo tuvieron con un pie afuera del Monumental.

De hecho, Blandi no participó de ninguno de los encuentros amistosos de la pretemporada y siempre se hablaba de “molestias físicas” para justificar sus ausencias. No obstante, el hombre que ha marcado sólo dos goles en toda su militancia blanca cambió su actitud y comenzó a luchar por ganarse un puesto. “Mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme, sea de la mejor manera y habiendo dejado un buen recuerdo. No siempre se puede, pero trabajo para eso y es lo que quiero”, le aseguró al portal En Cancha hace algunas semanas.

Unos sí, otros no

Y cómo les contábamos, Nicolás se la jugó y el estratega argentino-boliviano lo premió, tal como lo adelantó el viernes pasado: “Tiene la posibilidad de estar. Esta es la tercera semana consecutiva que está entrenando normal y cumplió muy bien. Viene de estar parado mucho tiempo, pero es tenido en cuenta como todos sus compañeros”, aseveró el DT.

Otro que parece haber cumplido “muy bien” es Leonardo Valencia, quien sigue luchando por mayores oportunidades tras desaparecer en las primeras fechas y Brayan Véjar que busca sumar minutos.

La otra cara la viven Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz. El primero fue borrado pese a que había estado en los planes de Gustavo y el segundo ni siquiera ha debutado en la presente temporada.

Por último, se confirmó la presencia de Martín Rodríguez. Pero tal como le contamos, será esperado hasta última hora para ver si entra en el once o le cede su lugar a Pablo Solari.