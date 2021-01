Blandi se acerca a su adiós de Colo Colo

El paso de Nicolás Blandi por Colo Colo sin duda que ha estado lejos de ser el esperado por él y los hinchas albos. Apenas dos goles en 18 partidos, una seguidilla de lesiones y un bajísimo rendimiento lo tienen más fuera que dentro del Cacique. A principios de esta temporada, el argentino fue presentado como la carta que dejaría en la banca a Esteban Paredes, de acuerdo a las intenciones de Mario Salas. Para ello, el club acordó pagarle US$ 1,1 millones a San Lorenzo. Sin embargo, a pesar de su cartel y de la fuerte inversión, el transandino no solo nunca pudo ganarse la titularidad, sino que hoy ni siquiera es una opción para estar en la lista de citados en los momentos más trascendentales de la historia del club.

Por ejemplo, en la antesala del partido ante Coquimbo, el técnico Gustavo Quinteros reconoció que el juvenil argentino Pablo Solari, quien todavía no completa un duelo completo como profesional, está por sobre el excapitán de San Lorenzo. “Blandi está mucho mejor, está entrenando muy bien, está a disposición... Lamentablemente, estuvimos usando también al chico Solari. Si bien en el partido anterior, no estuvo Nicolás y tampoco estuvo Insaurralde, ahora es muy probable que tengamos que decidir entre los cinco extranjeros cuál utilizar. Solari entró muy bien y necesitamos también esa característica ante un rival que utiiza mucho las bandas con sus laterales volantes”, fue la explicación del entrenador, quien finalmente optó por no convocarlo, tal como ya ocurrió el fin de semana pasado para el Superclásico.

La situación de Blandi está siendo analizada hace varias semanas por el directorio de Blanco y Negro y, particularmente, por la Comisión de Fútbol. A la preocupación por el pobre nivel del atacante, se suma también el alto sueldo que percibe (US$ 80 mil mensuales). Debido a la situación económica tan delicada de la concesionaria, ven con buenos ojos el fin anticipado del contrato que lo liga hasta 2023. Además, les permitiría liberar un cupo de extranjero, pensando en la próxima temporada.

En ese contexto, aparece el llamado de Independiente de Avellaneda. Más específicamente de Julio César Falcioni, el nuevo entrenador del Rojo, quien lo tiene como prioridad en su nuevo ciclo. Según informa la prensa argentina, el ex DT de Universidad Católica se ha contactado en varias ocasiones durante los últimos días con el jugador para convencerlo de retornar a su país. Una de las fórmulas que manejan es conseguir su préstamo, algo que, de todos modos, deberá ser analizado en profundidad por la cúpula de ByN. También, Argentinos Juniors y Estudiantes siguen de cerca al ariete de 31 años.

En su estadía en el Monumental, el futbolista argentino vivió la traumática experiencia de ser pasado al Seguro de Cesantía y enfrentar todos los problemas relativos a esa situación, lo que a la larga también terminó repercutiendo duramente en su condición física y anímica. Aunque una vez superado eso, tampoco rindió.

Por otro lado, Colo Colo mantiene compromisos con el delantero, tanto en el pago de sus derechos de imagen como en lo relativo a los sueldos que no canceló durante el periodo en la AFC. Asimismo, el club todavía le debe una cuota a San Lorenzo por el traspaso del delantero, lo que también podría complicar cualquier negociación con otra institución.