Nicolás Blandi no se rinde: “Mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme sea de la mejor manera”

Nicolás Blandi no baja los brazos. Se niega a rendirse. El delantero argentino está consciente de que no ha respondido a las expectativas que su fichaje en Colo Colo había generado, pero asegura que está dispuesto a revertir esa imagen. En medio de su recuperación física, el ex delantero de Boca Juniors y San Lorenzo reflexiona acerca de su paso por el Cacique y de los objetivos que pretende cumplir. “Me he sentido bien, sabiendo que tengo un amplio margen de mejora. Lo voy a conseguir sumando entrenamientos y minutos de juego”, dice al sitio EnCancha.cl respecto de su intención de pelear por un cupo en la escuadra de Gustavo Quinteros.

El ariete reflexiona acerca de sus problemas físicos. “No me había pasado nunca en mi carrera. Creo que fue un poco de todo, a veces por querer estar, uno hace cosas que lo terminan perjudicando. Tuve algunas lesiones no muy habituales que hicieron que me pierda muchos entrenamientos y partidos. Cuando no puedes entrenar bien y no tienes la posibilidad de sumar minutos de juego, todo cuesta el doble. Ahora me siento bien y estoy listo para ayudar al equipo”, explica.

Luego se refiere a sus sensaciones frente a una estadía tan adversa. “Fue un año difícil para todos. No está bueno victimizarse porque hay muchas personas que la pasaron mal de verdad. Enfocándome en mi persona, fue duro estar tanto tiempo lejos de la familia y también no haber podido jugar y competir por Colo Colo, que es a lo que vine. Creo que esas dos cosas, indudablemente, afectaron”, sostiene. “Nunca me había tocado vivir tantas situaciones difíciles todas juntas. A pesar de todo siempre se pueden rescatar cosas positivas y creo que las cosas que pasaron me dejaron muchas enseñanzas y aprendizajes”, añade después.

Nicolás Blandi, frente a O'Higgins. (Foto: Agenciauno)

Enfocado

El delantero transandino está enfocado en recuperar el tiempo perdido. “La única fórmula es trabajar mucho, siempre intentando mejorar. Después, obviamente que para rendir cualquier jugador necesita confianza y continuidad”, dice respecto de su disposición para revertir el actual panorama.

En ese escenario, mantiene la ilusión de convencer a Quinteros y, sobre todo, a los hinchas del equipo popular. “Mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme, sea de la mejor manera y habiendo dejado un buen recuerdo. No siempre se puede, pero trabajo para eso y es lo que quiero”, enfatiza.

“Por supuesto, me hubiese gustado jugar todos los partidos y haber ayudado más el equipo desde adentro de la cancha. Es lo que todos los jugadores queremos y para lo que trabajamos día a día. Es muy duro estar afuera”, reflexiona respecto del inesperado rol secundario que terminó ocupando en Macul.