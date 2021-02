Blandi no firma y mantiene demandado a Colo Colo ante Trabajo

Nicolás Blandi solo cuenta los días para que termine el Torneo Nacional y pueda definir su futuro. El delantero, la gran carta de Colo Colo para la accidentada temporada 2020, vive sus últimos días en el Monumental. Hace varios partidos que ni siquiera es considerado por Gustavo Quinteros y su cabeza parece estar más en Argentina que con el Cacique, club que pagó US$ 1,1 millones por su carta.

“Es un jugador importante, tiene un currículum, ha hecho goles donde jugó. A veces en las temporadas los jugadores no pueden mostrar su mejor nivel. Ha tenido muchas lesiones. Hoy se está recuperando del tobillo, no está entrenando de forma normal. Es una pena, es un gran profesional, está comprometido y quiere triunfar. Yo, por el tema de su salida, no puedo hablar, no estamos pendientes por lo que va a venir, estamos todos enfocados en sacar a Colo Colo del lugar donde está”, expresó el DT albo hace unos días, tras ser consultado por el tema.

El DT no cuenta con el exjugador de San Lorenzo y está a la espera de que resuelva su situación con el club. Tiene contrato vigente por dos años más y los US$ 80 mil mensuales que percibe son una carga bastante elevada para las frágiles finanzas de Blanco y Negro. La concesionaria no ve con malos ojos la salida del atacante. Sin embargo, advierten que “no hay ninguna oferta”, aunque Independiente, Estudiantes, Argentinos Juniors y ahora último, Colón, han mostrado su interés e, incluso, Julio César Falcioni, DT del Rojo llamó personalmente a su compatriota para sumarlo. No obstante, el equipo de Avellaneda debe saldar sus deudas (una de ellas, con Francisco Silva) para poder fichar jugadores.

Blandi se ha transformado en un dolor de cabeza para la dirigencia, pues es el único jugador que no ha firmado el acuerdo para restituir los sueldos descontados al plantel durante su paso de tres meses por el Seguro de Cesantía. La firma del goleador es primordial para que se levantan las acciones presentadas en los tribunales del trabajo. Mientras paulatinamente todos fueron aceptando las condiciones de pago que estableció la cúpula de ByN.

La propuesta de Aníbal Mosa consistía en pagar 53 de los 105 días en que los jugadores fueron acogidos a la Ley de Protección al Empleo. El 50% se reembolsó en diciembre y el resto se entregará en ocho cuotas este año. Sin embargo, con Blandi las cosas se complican. Asimismo, Colo Colo mantiene compromisos con el delantero por el pago de sus derechos de imagen y todavía le debe una cuota a San Lorenzo por el traspaso del delantero, lo que también podría complicar cualquier negociación con otra institución.

De todos modos, los apenas dos goles en toda la temporada hacen que su salida sea altamente probable. Solo queda que las partes conversen formalmente y comience a tomar forma la salida. Sin embargo, por acuerdo de la Comisión de Fútbol, ese tipo de gestiones solamente podrán comenzar cuando termine la participación de los albos y puedan tener la certeza de permanecer en Primera División o no.