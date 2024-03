Colo Colo reacciona a la orden de la Delegación Presidencial de implementar el Registro Nacional de Hinchas para el Superclásico: “El tiempo no da”

La resolución de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana es clara: el aforo autorizado para el Superclásico es de 32 mil personas, se exigirá la presencia de 470 guardias privados, se solicitará la presencia de 500 carabineros y “el organizador (Colo Colo) implementará el pilotaje de Registro Nacional de Hinchas solicitado por Estadio Seguro”.

Sin embargo, el presidente de Blanco y Negro -Alfredo Stöhwing- asegura que no realizarán esto último pues no les alcanzan los días para poder implementarlo (se juega el domingo a las 18 horas). “Vamos a incentivar la inscripción voluntaria, pero el tiempo no da. Hoy (jueves) partiremos con la venta de entradas y, obviamente, no podemos hacer el Registro Nacional de Hinchas”.

Luego agrega que “vamos a tratar de hacerlo voluntariamente, pero no tenemos clara la resolución de la autoridad. Es cierto que esperamos avanzar en esto, lo encontramos una buena medida, pero para ello, necesitamos tiempo”.

Stöhwing, además, aprovecha de criticar a las autoridades pertinentes por las últimas resoluciones y dice que “están exigiendo muchas cosas a última hora, no hay una sola opinión, y al día de hoy no tenemos claridad de lo que debemos hacer. Recién salen a la venta las entradas y eso ya es bastante caos, más todo lo que ha ocurrido con las prohibiciones, por lo que es un momento muy malo en esa materia”.

Y es aquí donde el abogado vuelve a hacer cortocircuito con el organismo estatal, pues la delegada Constanza Martínez asevera que las casi 13 mil personas castigadas por la ANFP por lo incidentes en la Supercopa, no podrán ingresar al Monumental

“Hubo un recurso de protección que fue declarado inadmisible, por lo tanto, esas 12 mil personas no van a poder participar de los próximos partidos (cinco) de local del club”, asegura la funcionaria. Pero el representante de la sociedad anónima alba insiste en que si lo harán. “Nuestra postura es que pueden entrar, nosotros hicimos todas las gestiones: apelamos al Tribunal de la ANFP y dieron una orden de no innovar, por lo tanto todos los hinchas pueden entrar a ese sector de la galería”, enfatiza.

Por último, Alfredo Stöhwing anuncia que se obtuvo el permiso para el tradicional Arengazo que se realiza antes de los partidos importantes y este se realizará este viernes a las 10 de la mañana en el coliseo deportivo del Cacique.