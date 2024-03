El nuevo cortocircuito entre Estadio Seguro y la Delegación Presidencial por el Registro Nacional de Hinchas para el Superclásico

A tres días del Superclásico, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana todavía no emite la resolución que autoriza el partido de este domingo, a las 18 horas, en el estadio Monumental. Y, por ende, la venta de entradas todavía no comienza. Entre las grandes incógnitas se encuentra la decisión de exigir o no la implementación del Registro Nacional del Hincha.

En un comienzo Estadio Seguro puso como principal condición la obligatoriedad de este listado. Sin embargo, luego de conversaciones entre la ANFP y la Subsecretaría del Interior se llegó al acuerdo de que sería implantado con gradualidad y respondiendo a algunos criterios.

“Evidentemente hemos acordado un periodo de transición. De aquí a agosto vamos a pedirles a las delegadas y delegados presidenciales que en aquellos partidos que se consideren de alto riesgo se exija como requisito para su autorización la aplicación del Registro Nacional de Hinchas, tal como va a ocurrir este fin de semana como piloto en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano”, señaló el subsecretario Manuel Monsalve tras aquella reunión.

Precisamente, el partido del domingo es considerado Clase A. Es decir, que reúne todos los requisitos para extremar las disposiciones de seguridad e implementar este registro. Sin embargo, hasta ahora no se solicitó a Colo Colo, club organizador del evento. Y en caso de que eso sucediera en el Monumental ven casi imposible ponerlo en marcha por la premura de los tiempos, explican desde Pedreros, aunque sí han expresado públicamente su disposición a incorporarse al listado.

De acuerdo a las palabras de Monsalve, la responsabilidad de decidir es de las delegaciones. No obstante, desde la repartición de la Región Metropolitana al parecer no existe claridad. Incluso, hay voces que afirman que es Estadio Seguro el que debe sugerir, pues la iniciativa ha sido impulsada por ellos, pues han sido quienes han desarrollado la iniciativa. Desde la oficina que encabeza Pamela Venegas se alinean con lo que dijo el subsecretario y sostienen que es la DP la que tiene que exigirlo mientras sea un plan piloto. De paso, según pudo averiguar El Deportivo, desde Estadio Seguro han mandado mails pidiendo que se aplique el Registro Nacional del Hincha. Desde la ANFP, en tanto, plantearon en todas las reuniones de coordinación que el registro de hinchas estaba disponible para utilizarse en el Superclásico, en la medida que la autoridad así lo dispusiera.

Las diferencias entre las versiones claramente acentúan el cortocircuito que existe entre ambas entidades de gobierno, lo que en su momento quedó en evidencia con las descoordinaciones en el suspendido duelo entre Universidad de Chile y Cobresal, por la primera fecha de certamen, además de las diferencias para aprobar la final de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, donde la delegada presidencial se llenó de críticas por no considerar las advertencias de Carabineros de suspender este último encuentro por diversas falencias y falta de contingente policial.

Asimismo, para el encuentro postergado de los azules ante los de El Salvador, la decisión se terminó anunciando el viernes previo e, incluso, Jaime Fuentes el delegado subrogante de la Región Metropolitana (Martínez se había tomado vacaciones tras la Supercopa) manifestó su disconformidad por los horarios en los que Carabineros y Estadio Seguro (pasadas las 21.00 de dicha jornada) habrían hecho llegar sus informes, a menos de 72 horas de disputarse el duelo en el Estadio Nacional.