La mesura de Gustavo Álvarez en la previa del Superclásico ante Colo Colo: “Lo siento muy lejos de una presión”

En Universidad de Chile van por todo en el Superclásico. Los azules buscarán quebrar el maleficio y superar a Colo Colo de una vez por todas, tanto en el Monumental como en duelos por el Campeonato Nacional.

El cuadro laico no se impone en el recinto de Macul desde 2001, mientras que no ha logrado vencer al Cacique por el torneo criollo desde 2013. Una racha que buscan romper, aunque le bajan el perfil: “Sé que es partido muy importante, pero espero quedar en la historia del club por algo mucho más importante que poder ganar ese partido”, señaló el técnico Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

“Creo que si uno se enfoca en el pasado, no tiene solución. No se puede modificar. Lo único que se modifica es el presente y ese presente puede modificar el pasado, cortar la racha. Lo siento muy lejos de una presión, es un gran desafío y una gran oportunidad. Agradezco que la vida me pusiera en este lugar, tengo la gran oportunidad de revertir eso ganando el domingo. Yo y el plantel, todos”, complementó.

El estratega busca imponer tranquilidad, a pesar de que no deja ningún detalle al azar. El argentino quiere aprovechar el buen momento azul, que lo tienen con dos victorias en el certamen, y entregarle la confianza necesaria a sus pupilos.

“Me parece que uno puede transmitir lo que está convencido, desde un concepto futbolístico hasta una cuestión emocional. Lo veo como una oportunidad, todo se puede, es cosa de convencer y ser constante. Si vamos al pasado cercano, con otra repercusión, me pasó muchísimo también de dirigir un equipo que hace años que no ganaba en tal estadio por tal cosa o un equipo que nunca había sido campeón en un torneo largo. Todo se puede, es cuestión de convencerse, trabajar y ser constante. Este partido, de diferente, lo único que tiene es que es un clásico”, precisó.

La tranquilidad de Álvarez

Álvarez también segura estar sereno en la previa del crucial duelo ante Colo Colo, sobre todo por la relación que tiene con el equipo y la confianza que existe en este momento: “Muy tranquilo, porque es mi trabajo y lo que tengo que hacer. Creo que gran parte de la tranquilidad es por el plantel que tengo, el staff que me acompaña y el club. Me hicieron sentir cómodo con mucho apoyo y la respuesta del compromiso del plantel. Veía un plantel consciente del pasado y lo que quiere. Eso evalúa, si todo eso está bien no me inquieto”, puntualizó.

Por otra parte, se refirió a la presencia de Arturo Vidal y al rendimiento que ha tenido el Cacique en el inicio de la temporada: “Cuando analizo a los equipos rivales, lo hago pensando en el funcionamiento y características de los jugadores, independientemente de los nombres propios, ya que eso influye en los 90 minutos del juego y no la historia del jugador”, señaló.

“A todos los rivales los analizamos bastante, más que un partido en especifico. Observamos funcionamientos, características individuales, modificaciones de sistema ganando o perdiendo y de visita o de local. Las conclusiones que saco, es que (Colo Colo) es un equipo que tiene buen funcionamiento y que está teniendo buenos resultados”, finalizó.