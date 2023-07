Como en la Copa Confederaciones: la interminable lista de errores y bloopers que condenan a Marcelo Díaz

Corría el minuto 50 del crucial duelo entre Audax Italiano y Ñublense cuando los chillanejos rompieron el cero de la llave, en un gol que terminaría significando su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Ismael Sosa se asoció con Manuel Rivera. El volante no controló de la mejor forma y se le adelantó el balón. Marcelo Díaz parecía anticiparse, pero no estuvo preciso y volvió a perder la posesión. No pudo superar al contrario ni despejar, lo que dejó al exjugador de Barnechea contra la zaga audina.

Un defensor salió a presionar, pero el centrocampista logró enviar un gran pase en profundidad para Bayron Oyarzo, quien sacó un potente remate cruzado y superó al portero Tomás Ahumada. Un gol más que importante para las aspiraciones de los floridanos, que hicieron de local en el Estadio el Teniente.

Después del duelo, Díaz reconoció su error y la importancia que tuvo en el desenlace del enfrentamiento: “El partido pasa por una desconcentración. No alcanzo a picársela al jugador de Ñublense y mete un pase filtrado que fue buenísimo”, señaló el exseleccionado nacional. “Lamentablemente nos quedamos en esta instancia. Tuvimos algunas también y no pudieron entrar”, complementó el otrora jugador de Universidad de Chile tras la eliminación en los playoffs de los octavos de final del segundo certamen más importante del continente.

Errores en la Roja

Marcelo Díaz, durante toda su carrera, se ha caracterizado por su técnica, por su buen pie. Esto, sumado a su gran posicionamiento y su medición de los tiempos, lo han elevado como uno de los volantes chilenos más destacados del siglo. Su claridad y capacidad de distribución lo posicionaron como una pieza fundamental en la Generación Dorada.

Sin embargo, esto no lo ha excluido de sufrir errores. Si bien no se ha destacado por ser un futbolista que equivocaciones recurrentes, ha tenido fallos más que significativos, que han marcado su carrera.

El primero, y uno de los más memorables, aconteció en la final de la Copa América Centenario. El volante sufrió una expulsión por doble amarilla en tan solo 28 minutos. La primera amonestación llegó en el 16′, mientras que la otra fue solo 12 minutos después. El equipo se vio condicionado en un momento más que crucial. No obstante, la expulsión de Marcos Rojo emparejó las acciones. La Roja terminaría obteniendo su bicampeonato por lanzamientos penales tras quedar en tablas ante la Albiceleste.

Su desacierto más emblemático ocurrió el 2 de julio de 2017, en la final de la Copa Confederaciones. Chile se enfrentó ante Alemania en San Petersburgo, encuentro en el que la Roja terminó cayendo por la cuenta mínima. La zaga nacional recuperó el balón tras un ataque teutón. Díaz quiso salir jugando y superó a Lars Stindl, sin embargo, no se percató de la presencia de Timo Werner, quien le robó el balón y asistió al ariete para que marcara el único tanto del partido.

Después del encuentro, el volante se lamentó por lo ocurrido: “Lamentablemente un error personal impide que nos llevemos un preciado título. Creo que aquí no hay que ser brujos y no hay que ver otra cosa, yo soy el único responsable del gol de Alemania. Lamentablemente no pudimos empatarlo, no pudimos levantarnos de ese golpe. Mis compañeros siguieron jugando con una intensidad y una garra que pocas veces se ven, pero lamentablemente mi error jugó una mala pasada”, agregó.

“Será, pienso, el peor error que voy a cometer en mi vida de futbolista”, lamentó el jugador el jugador. “Esta copa, quizás, era la única oportunidad que teníamos de ganarla. Un error lo comete cualquiera, pero lamentablemente hoy me tocó a mí. Me toca sufrir en este momento, pero no tengo dudas de que me voy a levantar. Ahora solamente quiero agradecerle a mis compañeros por la entrega que dieron y por el apoyo que me han brindado”, sentenció.

El cierre de su etapa

Sus últimos duelos ante la Roja estuvieron marcados por las malas actuaciones, no solo de él, sino que del equipo en general. A finales de agosto y principios de septiembre de 2017, la Roja no tuvo el éxito esperado en la penúltima fecha doble de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia. Primero, recibió a Paraguay en el Estadio Monumental, después, recaló en el Hernando Siles para enfrentar a Bolivia. Ambos duelos terminaron en derrotas.

Díaz, en tanto, era cuestionado por parte de la parcialidad nacional. El último duelo había sido precisamente ante Alemania, por lo que el antecedente era más que reciente. Ahora, Chile necesitaba sumar, pero fue ampliamente superado por los guaraníes. Un autogol de Arturo Vidal significó la apertura de la cuenta, en una acción que anticipó lo que sería la noche del Equipo de Todos.

En el segundo tanto, Díaz fue a la disputa del balón y perdió al trabar. El rebote le quedaría a Víctor Cáceres, quien le ganó el mano a mano a Claudio Bravo en el 55′. El volante abandonó el terreno de juego dos minutos después. Richard Ortiz marcó en los descuentos y estiró la diferencia en un duelo donde a la Roja no le salió nada. Era el inicio de la crisis.

Cinco días después, el combinado nacional visitó a Bolivia, que se impuso por la cuenta mínima, en un duelo donde el mediocampista volvió a ser protagonista. El 21 de la Roja fue el responsable del penal del conjunto local luego de que un remate se desviara en su mano. Juan Carlos Arce sentenció la acción con un ajustado remate.

Díaz quedó marginado de la selección. Juan Antonio Pizzi desestimó la convocatoria del jugador para los siguientes duelos ante Ecuador y Brasil, en la última fecha FIFA de las Eliminatorias Conmebol. Finalmente, Chile se quedaría fuera del Mundial de Rusia tras vencer a la Tri y caer goleado ante el Scratch.