Felicevich sale al paso de la demanda de Campos Toro: “Ninguna de las imputaciones es efectiva”

Fernando Felicevich sale a su defensa a casi una semana del reportaje de Informe Especial de TVN, “El cartel del gol”. El representante vive su semana más compleja, pues también fue demandado por el exseleccionado nacional Matías Campos Toro, quien lo acusa de apropiación indebida y evasión de impuestos.

Ambos trabajaron juntos en la carrera del otrora defensor. En ese sentido, el zurdo, que llevó la pugna a tribunales el pasado 8 de julio, le exige una millonaria suma. Concretamente, espera el pago de 122 mil euros (unos 112 millones de pesos), cifra que corresponde a pagos realizados por el Granada español y el Udinese italiano, equipos en los que actuó entre 2014 y 2017.

“La mayoría de las sumas de dinero que yo debía percibir por concepto de mi trabajo como futbolista profesional las recibían ellos acá en Chile, en sus oficinas ubicadas en Avenida Vitacura 5250, oficina 1006, comuna de Vitacura”, consigna la acción judicial de Campos Toro, que apunta a Felicevich y Daniel Behar, su asistente más cercano.

“Luego me las entregaban mediante transferencia electrónica o en efectivo, todo de manera oculta. Esa era la manera en que eludían el pago de impuestos que correspondía pagar, ya que no quedaban registros (...) Tenía un cierto temor a que me perjudicaran si los llegaba a contradecir, teniendo en cuenta que Fernando Felicevich es una persona con mucho poder dentro del fútbol chileno, de quien se dicen muchas cosas”, complementó el exjugador ante el tribunal.

Respuesta de Felicevich

Felicevich se refirió a la acusación de Campos y se exculpó de esta. El representante se manifestó en su cuenta de Twitter, asegurando su inocencia e indicando que “buscará responsabilidades” por “acusaciones falsas”: “Investigar, buscar la verdad e informar es una cosa. Difamar, injuriar y hacer daño con mentiras malintencionadas es muy diferente. Y no está bien”, señaló.

“Por eso, frente a versiones que se refieren a querella por supuesto delito, señalo con total tranquilidad que ninguna de las amputaciones es efectiva y ejerceré todos mis derechos no solo para defenderme y demostrar la verdad, sino que también para perseguir las responsabilidades que correspondan por acusaciones falsas”, complementó el oriundo de San Nicolás. Finalmente, sentenció la publicación con un potente mensaje: “El tiempo pondrá las cosas y a cada uno en su lugar”.