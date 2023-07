Con Marcelo Bielsa y Gustavo Benítez en la lista: el día en que José Sulantay estuvo a un paso de dirigir a la Roja

Después del tercer puesto en el Mundial de Juvenil de Canadá en 2007, toda la efervescencia estaba con el nacimiento de esa Generación Dorada. Al margen del éxito de los jugadores, el suceso de José Sulantay lo puso como candidato natural para a banca de la adulta.

En julio de ese año, al contrario de lo que pasaba con la Sub 20, la adulta vivía un controvertido momento. En paralelo al torneo norteamericano, se disputaba la Copa América de Venezuela, en la que el equipo quedó eliminado en cuartos de final.

Lo peor fueron los incidentes que protagonizaron algunos jugadores en la concentración. Alcohol, desórdenes y una denuncia por intento de abuso sexual redundaron en el llamado Puertordazo, que a la larga dejó sin trabajo a Nelson Acosta.

Con el problema planteado, la dirigencia que en ese momento encabezaba Harold Mayne-Nicholls pensó en el entrenador de la Sub 20 como uno de los probables titulares en la Roja.

Incluso, el actual director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 se reunió con el entrenador coquimbano para conocer su disposición de aceptar el desafío.

“Harold Mayne-Nicholls conversó con José Sulantay en la oficina de Ricardo Abumohor. Una reunión en la que se le pidió un proyecto, pero yo creo que se confundieron un poco las cosas. Don José creyó que se le estaba ofreciendo el cargo en propiedad, pero era uno de los candidatos”, dice un cercano al fallecido entrenador.

Una reunión que confirma el propio Abumohor y explica que “esa conversación la sostuvieron en mi oficina de las Hualtatas, los saludé y estuve con José (Sulantay). Pero no participé de los diálogos, no sé cuáles fueron los términos en que hablaron. Pero Sulantay era uno de los buenos candidatos, eso es verdad”.

Un malentendido

Sin embargo, el Negro no era el único en la lista. Una situación que no quedó del todo claro en las conversaciones con el periodista. Incluso, el propio técnico adelantó públicamente que ya estaba contratado, algo que aún no estaba decidido.

“El coquimbano estuvo entre las primeras conversaciones, después de la partida de Nelson Acosta. Estaba muy entusiasmado de tomar el cargo, sobre todo porque la base del equipo serían los jugadores que estuvieron en el Mundial Juvenil de Canadá”, dice un cercano.

Asimismo, agrega que “el coquimbano era uno de los candidatos, aunque él (Sulantay) entendió que ya estaba contratado o en vías de serlo. Lo cierto es que ni siquiera alcanzó a enviar el proyecto, aunque dijo públicamente que ya estaba contratado”.

La verdad, es que el gran formador de la Generación Dorada no era el único postulante al cargo. Mayne-Nicholls también se juntó con Gustavo Benítez y esperaba a hacerlo con el entonces DT de Colo Colo.

“Pero no fue el único que estaba en esa lista, el presidente de la federación también se reunió con Gustavo Benítez, en la casa del técnico paraguayo. Pero también se le pidió un proyecto. Harold (Mayne-Nicholls) también quería reunirse con Claudio Borghi, quien en ese entonces estaba en Colo Colo, pero eso al final no se concretó”, dice otro cercano a las tratativas.

El elegido fue Bielsa

La realidad es que, mientras se hablaba con los otros aspirantes, ya se habían iniciado las negociaciones con Marcelo Bielsa, el gran candidato del directorio de la ANFP.

“La prioridad era tener a Marcelo Bielsa y ya se habían iniciado las negociaciones. Pero el argentino pidió un millón de dólares, que era mucha plata en ese entonces, lo que llevó a buscar otras opciones”, dice un exdirigente.

Una inversión gigante para la alicaída ANFP de hace 16 años. Si bien sus pretensiones eran complicadas para las finanzas de Quilín, tras nuevas reuniones de directorio se decidió por el argentino.

“Sin embargo, después de algunos días, el directorio hizo una nueva tentativa por contar con el rosarino. Se ajustaron los números y se contrató al transandino. Esa es la verdad. Era muy caro en ese momento, pero al final resultó muy barato por todo el éxito que tuvo en la selección chilena”, aclara un cercano a las tratativas.

Una afirmación que refrenda Ricardo Abumohor, quien aclara que “si no hubiera salido de Bielsa, el técnico tendría que haber sido Sulantay. Tenía todos los argumentos para tener el cargo. Conocía a todos los jugadores que estaban en esa Sub 20, no hubiera habido objeciones”.