El torneo chileno cumple 90 años: los récords que marcan su historia

El 22 de julio de 1933, hace exactos 90 años, se disputó el primer partido del fútbol profesional chileno. Esa tarde de sábado, a las 16.15, en el estadio Santa Laura, Audax Italiano derrotó 3-1 a Morning Star. Desde entonces, se han disputado 107 torneos, incluido el que está en curso. Casi un siglo de la actividad deportiva más popular en este lado del continente.

Una bitácora que ha dejado una serie de marcas y récords, algunos que permanecen por décadas en un campeonato que ha perdido mucha jerarquía en los últimos años, sobre todo, en el roce internacional, en el que los clubes no llegan a una final de un torneo Conmebol desde que la U ganó la Sudamericana, en 2012.

Supremacía alba

En el balance total, la diferencia que Colo Colo saca al resto de los equipos es completamente abrumadora. Al margen de sus 33 estrellas, el equipo de Pedreros tiene la marca de mayor cantidad de partidos disputados (2.795) en estas nueve décadas y la mayor cantidad de victorias, con 1.476. Así también, el exzaguero de los albos Luis Mena, actual entrenador de la Roja femenina, es el jugador con más títulos en el único club de Chile que nunca descendió.

Asimismo, los de Macul tienen en sus registros al jugador que más goles hizo en un campeonato: el curicano Luis Hernán Álvarez celebró 37 veces en 1963, cuando lograron su novena estrella. De las filas albas también salió el futbolista más joven en debutar en el torneo: Nicolás Millán, quien se estrenó en 2006 y no llegaba a los 15 años.

En cuanto a los títulos, el Cacique tiene dos de los tres torneos invictos que se han logrado en el Campeonato Nacional. Dos de las primeras estrellas las consiguió sin perder un partido, en 1937 y 1941.

Los récords en 90 años del campeonato nacional.

Capítulo aparte merece la campaña histórica de Esteban Paredes, el jugador que más conquistas logró en la historia del certamen con 221, de los cuales casi el 70% fueron con la camiseta blanca.

Las marcas azules

Universidad de Chile, el segundo equipo con más títulos (18) en el palmarés, tiene logros importantes en estos 90 años de fútbol chileno. De partida, es el cuadro que más goles anotó en una sola temporada, con 105 tantos en 1962. Una campaña redonda, porque ese mismo año coprotagonizaron la mayor asistencia de público en la historia del torneo, cuando 85.268 personas vieron el 4-1 sobre la UC, aquel 29 de diciembre.

Los laicos, además, recibieron el gol más rápido en el recuento final, después de que Carlos Aguiar, de Huachipato, se demorara solo siete segundos en abrir la cuenta, el 21 de agosto de 2010, partido que igual ganó la U por 2-1.

Además, el entrenador Luis “Zorro” Álamos es el profesional que más veces levantó el trofeo de campeón, con cinco estrellas. Cuatro de ellas fueron al mando de los estudiantiles, en plena era del Ballet Azul, entre 1959 y 1965, además de uno con Colo Colo en 1972, el mismo equipo que llegó a la final de la Libertadores, un año más tarde.

La leyenda de Nef

El exarquero Adolfo Nef es el futbolista con más presencias en 90 años. El Gringo se vistió de corto 624 veces, tras jugar en Colo Colo, la U, la UC y Magallanes. “Es bonito que a uno lo reconozcan por ese dato, pero no es lo que uno persigue en el afán por ser jugador profesional, cuando inicia esta carrera. Hay objetivos que son mucho más importantes. Igual es meritorio lograr tal cantidad de encuentros; no es fácil jugar tantos partidos”, dice a La Tercera.

Otro golero que destaca en esta bitácora es José María Buljubasich, quien en 2005 estuvo 1.352 minutos sin recibir goles, con la camiseta de Universidad Católica. Y si de metas se trata, el tocopillano Daniel Chirinos pasó al recuerdo como el que más penales tapó, con 29; mientras que Salvador Gálvez tapó tres lanzamientos en un solo partido, en el 4-0 de San Felipe sobre San Luis de Quillota, en 1963.

Del éxito al ocaso

Miles de futbolistas han pasado en nueve décadas. Varios de ellos se convirtieron en figuras. Algunos se fueron jóvenes, pero también dejaron su huella al regresar.

“Para mí, Elías Figueroa es el mejor de la historia. Por algo fue el mejor jugador de Sudamérica en tres años consecutivos. Y cuando regresó ganó dos títulos con Palestino. Una carrera notable. Si tuviera que nombrar a otros puedo mencionar a Roberto Rojas, Luis ‘Fifo’ Eyzaguirre y Carlos Caszely”, asegura Leonel Herrera, ganador de cinco estrellas con Colo Colo y una con Unión Española.

Una realidad muy opuesta a la crisis actual, asegura Chuflinga: “Este es uno de los peores años de nuestro fútbol a todo nivel. Hace cuántos años que no pasamos en la Libertadores, nos cuesta un mundo. Hay una diferencia enorme, quedó clarísimo con Colo Colo. Este es el peor momento en la historia del campeonato chileno, se está terminando la Generación Dorada y no se ve recambio”.

La opinión de Nef es un poco más mesurada: “Con la misma fórmula hubo momentos buenos. No creo que pase por el área formativa. Hay que hilar más fino. Acá salió el Ballet Azul, Colo Colo ‘73 y la Generación Dorada, pero fueron islas, no hay una renovación continua de jugadores y no es fácil resolver el problema”.