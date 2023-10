Con Claudio Bravo como titular: el Betis de Pellegrini rescata un deslucido empate en su visita al Alavés

El Betis retornó a los empates y continúa sumando dudas. El conjunto verdiblanco, que contó con la titularidad de Claudio Bravo, rescató una pobre igualdad en su visita al Alavés, por 1-1, y se estancó en la séptima ubicación del certamen hispano, fuera de posiciones de clasificación a torneos internacionales.

El conjunto de Manuel Pellegrini venía de salir de una pequeña crisis. Sin embargo, contra los babazorros estuvieron lejos de su mejor versión y mostraron un deslucido desempeño. Pese a esto, ahora acumula cinco encuentros sin perder (tres empates y dos triunfos), teniendo en cuenta LaLiga y Europa League.

El Betis se adueñó de la posesión en el arranque, sin embargo, esta fue totalmente improductiva. No lograron traducir el tiempo con la pelota en ocasiones o profundidad. Incluso, el poco protagonismo se fue diluyendo y el cuadro local asumió más riesgos.

El Alavés comenzó a aproximarse al arco de Bravo. De hecho, en una de sus primeras intervenciones, el meta nacional estuvo dubitativo tras dejar servido un rebote en un centro. La oportunidad no fue aprovechada por Kike García, que capturó el balón en el área. Era una opción ideal, pero mandó el tiro muy por sobre el horizontal.

La respuesta del Betis vino casi al instante. En el 24′, Rodri recibió un pase en profundidad y controló de gran manera dentro del área. Enganchó hacia dentro y sacó un remate rasó que se incrustó en el palo. Fue un aviso de la visita.

Pálida igualdad

En el 32′ llegó la apertura de la cuenta. Guido Rodríguez sacó una volea desde el borde del área. El remate no llevaba tanta potencia, por lo que no parecía tener mayor complejidad. Sin embargo, el portero Antonio Rivera no pudo controlarlo y Ayoze Pérez se anticipó para aprovechar el error. Mala respuesta del meta y gol del cuadro verdiblanco en su segunda ocasión.

Tres minutos después vino la respuesta gracias a un tiro libre y un buen cabezazo de Kike García. Bravo tuvo una increíble reacción y sacó el balón de la línea. El esfuerzo del oriundo de Buin no sirvió, pues luego de despejar la pelota, esta rebotó en Bellerín e ingresó a la portería. Autogol del lateral en una jugada muy desafortunada que tuvo que ser revisada en el VAR por una supuesta posición de adelanto. Tras minutos, el tanto fue confirmado. El Betis no logró aprovechar su ventaja y sintió el golpe. El Alavés, en tanto, terminó de mejor forma la primera parte.

Ambos equipos iniciaron el complemento con otra actitud y el encuentro se tornó más reñido. La tónica del segundo tiempo se extendió hasta el cierre del duelo. No hubo mayores oportunidades para ninguno de los dos y el trámite pasó en mayor parte por el centro del campo. El cierre solo estuvo marcado por la expulsión de Willian José, en el cuarto minuto de adición. El ariete recibió una roja directa luego de ser agarrado duramente por un rival y en su caída propinarle una patada con la suela de su zapato.

Con este empate, el Betis se posicionó en el séptimo lugar, con 13 puntos. Quedó a 11 unidades del Real Madrid, el puntero del campeonato español, y a dos de la Real Sociedad, el último clasificado a torneos internacionales.