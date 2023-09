La temporada cuesta arriba de Manuel Pellegrini en el Betis

Quizás, en su fuero interno, Manuel Pellegrini no proyectó que la temporada 2023-2024 del Betis iba a comenzar con tantas complejidades. Desde que llegó el chileno, la institución se afianzó como un actor importante en LaLiga y clasificó todos los años a Europa. Sin embargo, de cara a la campaña que está en desarrollo, los resultados no están acompañando y no fueron con fuerza al mercado, pese a los requerimientos del Ingeniero.

En este sentido, hay que tener presente que el club bético tuvo un cambio importante en su organigrama. Antonio Cordón, cercano a Pellegrini, dejó de ser el director deportivo y fue reemplazado por Ramón Planes (ex Barcelona), quien firmó hasta 2026. Pese a los éxitos recientes de la mano del DT, no hay un poderoso respaldo financiero como para salir a fichar gastando millones. Los datos reflejan lo contrario.

El Betis fue uno de los equipos de la liga española que menos gastó en el mercado de pases. Desembolsó 9,5 millones de euros en dos futbolistas, según Transfermarkt: Abde Ezzalzouli y Sergi Altimira. Otros llegaron libres como Héctor Bellerín, Marc Bartra, Marc Roca y Chadi Riad. En paralelo, tuvo salidas importantes. Al cierre del libro de pases se fue el zaguero Luiz Felipe al Al Ittihad saudí, sin tiempo para reemplazarlo. Además, Sergio Canales partió a México y Joaquín, el emblema verdiblanco, se retiró.

La escasez de variantes ha repercutido, directa o indirectamente, en el flojo arranque del equipo. Al día de hoy, el Betis de Manuel Pellegrini lleva ocho partidos disputados (siete en LaLiga y uno en la Europa League) con un registro de dos triunfos, tres empates y tres derrotas, con siete goles a favor y 13 en contra. De 24 puntos en juego, ha sacado apenas nueve. Un escuálido 37,5% de rendimiento.

El elenco de Heliópolis lleva una racha de cuatro encuentros sin ganar, con dos caídas y dos igualdades. Esta seguidilla de tropiezos arrancó con la goleada 5-0 propinada por el Barcelona, el 16 de septiembre. Luego vino el debut en la Europa League, perdiendo 1-0 con el Rangers, en Escocia (21 de septiembre). Después vinieron dos empates: 1-1 con el Cádiz (24 de septiembre) y 1-1 ante el Granada (28 de septiembre).

Pellegrini es consciente del bajo momento que atraviesan. En la conferencia de prensa previa al choque de este domingo contra el Valencia, el entrenador se mostró confiado en revertirlo. “Hemos pasado momentos de peores resultados en todas las temporadas. Estamos cerca de Europa y de la zona baja, porque esto está muy apretado. Más que justificar, tenemos que trabajar, todos somos conscientes de que el equipo, sin estar en crisis, tiene que mejorar para subir a las primeras posiciones”, declaró.

Respecto a las numerosas bajas por lesión, el DT culpa a lo saturado del calendario. “La cantidad de partidos que jugamos es anormal. Creo que todos hablamos lo mismo. Desde que estoy aquí, estamos siempre rotando. Entre todos tenemos que sacar las tres competiciones en las que estamos”, manifestó.

FOTO: REUTERS

Bravo, afuera de la Roja

En la noche del viernes, se conoció la nómina de la selección chilena para los partidos de Eliminatorias a disputarse en octubre, ante Perú y Venezuela, respectivamente. Hay algo que se ratificó: la marginación de Claudio Bravo. El golero, titular en el Betis (aprovechando que se lesionó Rui Silva), no está en la lista de Eduardo Berizzo.

A diferencia de la fecha doble anterior, ahora el oriundo de Viluco tiene más continuidad y ha tenido buenos rendimientos. Sin embargo, el Toto mantuvo su decisión de prescindir del meta de 40 años.