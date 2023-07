Damián Pizarro vive días clave para dejar Colo Colo y dar el salto a Europa

No cabe dudas de que Damián Pizarro es uno de los proyectos más importantes del fútbol chileno. Con solo 19 años, el delantero se convirtió en una de las grandes apariciones de Colo Colo en el último tiempo. Y si bien, hoy se le cuestiona por su poca eficacia en el área, sí ha destacado por su gran capacidad de generarse situaciones, lo que quedó demostrado ante Huachipato. Gracias a ello, sus condiciones llamaron la atención de equipos de Europa y hoy su salida es cosa de tiempo.

Sin ir más lejos, el goleador despertó el interés del Union Saint-Gilloise, uno de los equipos más tradicionales de Bélgica y que en los últimos años ha tenido un renacer gracias a que el club fue adquirido por Tony Bloom, también propietario del Brighton de Inglaterra, uno de las sorpresas de la Premier League. El equipo hoy está transformado en uno de los animadores del torneo y tendrá participación internacional en la fase previa de la Europa Legue.

El conjunto europeo prepara una oferta cercana a los US$ 7 millones por el atacante del Cacique, una cifra muy difícil de rechazar. De hecho, el fin de semana Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro ya había dado luces de lo atractiva de la propuesta. “Mi opinión personal es tratar de mantener a todo el plantel hasta final de año, pero obviamente que si llegan ofertas irrechazables, por supuesto que deben considerarse”, expresó.

Frente al alto monto, que incluso supera largamente a los US$ 5 millones que recibió el Cacique por la venta de Pablo Solari, la dirigencia deberá decidir qué hacer, dada la conveniencia de la cifra ofertada para visar la salida del joven atacante. Eso sí, en el directorio afirman que todavía no se ha presentado la oferta, por lo que no ha sido estudiada ni analizada.

Precisamente, como Colo Colo conserva un 36% del pase de Solari, podría recibir otro millonario monto, pues el Pibe hoy está tasando en un monto superior a los 20 millones de dólares. Es decir, los albos podrían recibir cerca de 8 millones de la divisa estadounidense.

De concretarse la salida de Pizarro, la cifra recibida también servirá para equilibrar las alicaídas finanzas de Blanco y Negro, y así optar a un plantel más competitivo de cara a la próxima temporada.

Definición por Lezcano

Otro que vive horas claves es el paraguayo Darío Lezcano. El delantero no tiene una buena relación con Gustavo Quinteros. De hecho, el técnico fue el primero en solicitar la salida del guaraní, quien no aceptó la fórmula que la dirigencia le había ofrecido para rescindir su contrato hasta diciembre de 2024. Así las cosas, el jugador se resignó a continuar, pero el DT sigue sin considerarlo, por lo que él mismo está pujando por una salida.

La semana pasada Emelec realizó una oferta por un préstamo. Sin embargo, ni Blanco y Negro aceptaron su partida, lo que desató la molestia del guaraní. “Ayer (viernes) hablé con Daniel Morón y con Gustavo Quinteros. Yo me quiero ir, porque el profe me dijo que no me va a tener en cuenta, entonces estamos viendo”, dijo el delantero, en la antesala del duelo ante Huachipato, al que no fue citado.

Este lunes fue el propio DT le respondió en entrevista con radio La Redonda. “Si se llega a ir Damián y se llega a ir Lezcano, vamos a quedar muy cortos de delanteros; es una decisión difícil. Lezcano es un goleador, los minutos que estuvo en cancha hizo goles. Hasta en los partidos amistosos que siempre hacemos, es un jugador importante. Va a ser una decisión del jugador y del directorio, veremos que sea lo mejor para todos; que no salgamos perjudicados con la falta de delanteros después si se llegan a ir los dos”, expresó.

Pese al deseo del futbolista, en el directorio no están muy convencidos de autorizar la salida del exseleccionado paraguayo.