“Hay que lamerse las heridas y comenzar mi recuperación”: Barbara Riveros sufre un grave accidente en bicicleta

Barbara Riveros sufrió un complejo accidente en bicicleta. La doble medallista panamericana lo informó en sus redes sociales, detallando que tiene una fractura y una contusión en su cabeza. Además, su rostro quedó con varías heridas producto de la caída.

También informó que por dicho accidente, estará fuera de las pistas por un tiempo aún no determinado. Noticia compleja para la atleta nacional, quien pese a no estar inscrita para competir en Santiago 2023, sí es parte de la organización como embajadora de estos Juegos Panamericanos.

“Hoy no es un día fácil porque tengo que anunciarles que tuve un accidente este fin de semana que me tendrá por un tiempo fuera de las pistas.En nuestro deporte estas cosas pasan y ahora me tocó a mí, lamentablemente tuve un accidente en bicicleta. Una mano quebrada, una contusión en la cabeza, heridas y moretones en todo el cuerpo fueron las consecuencias que me dejó este hecho, pero estoy en las manos de los mejores profesionales así que estoy triste pero muy tranquila”, escribió en sus redes sociales.

Pese a eso en el texto mostraba su ilusión y confianza de cara al futuro. “Ahora hay que lamerse las heridas y comenzar mi recuperación para estar lo antes posible de vuelta en las pistas haciendo lo que más me gusta”, expresó.

Dentro de los logros de la atleta, se encuentran dos medallas de los Juegos Panamericanos, consiguiendo el Oro en Toronto 2015 y la plata en Guadalajara 2011. Logros que pusieron su nombre en lo más alto del continente durante la década pasada. Además de quedar segunda en tres ediciones del Xterra en Maui.

Eso sí, sus logros no solo se quedan a nivel continental, ya que la Chicka logró representar en cuatro Juegos Olímpicos a Chile. Estuvo en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Cabe destacar que para este 2023, el equipo chileno de triatlón estará compuesto por Diego Moya, Gaspar Riveros, Dominga Jácome y Catalina Salazar.