“Lo carga con una presión innecesaria”: leyendas del tenis increpan a Harold Mayne-Nicholls por su críticas a Jarry tras borrarse de Santiago 2023

Nicolás Jarry no estará en los Juegos Panamericanos. Es una baja que duele en la organización, pero el tenista privilegia su posición en el ranking mundial y la eventual alza que puede tener de aquí hasta el final de la temporada. Santiago 2023 está en medio de los ATP 500 de Tokio y Basilea y del Masters 1000 de París y el deportista nacional se vio en un dilema complicado. La ATP le prohíbe perderse ese tipo de campeonatos, al estar dentro del top 30.

“Siento mucho haberme visto forzado a tomar esta decisión y no poder representar a Chile en los Juegos Panamericanos, pero el calendario ATP es muy exigente y ahora estoy obligado a jugar cierto número de torneos top”, expresó el nieto de Jaime Fillol a la hora de informar su decisión.

Desde la corporación que organiza el evento se mostraron contrarios a la determinación. Así lo hizo ver Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo del evento. “No hay nada más emocionante y que más nos llene a los chilenos que representar a nuestro país en alguna actividad. Cuando un deportista tan destacado y además con tantas cualidades valóricas como Jarry, se reflejan en el tiempo, es decir, cuando pasen 30 años, alguien se va a acordar de que te vio”, señaló el dirigente.

En el mundo del tenis le bajan el perfil a la críticas. Patricio Cornejo dice que elegir qué hacer en esta circunstancia es una decisión compleja que no se toma a la ligera. “Existen diferentes opiniones, pero finalmente quien decide lo que quiere hacer es Nico Jarry. No es fácil opinar. Existen muchas visiones. Uno debe respetar las decisiones. Mucha gente quiere que juegue en Santiago 2023, pero él tiene otro calendario programado. No es sencillo analizarlo. Lógicamente que él va por lo que le conviene, mirando su futuro. Eso debe haberlo conversado con su entrenador y su familia”, apunta el histórico tenista a El Deportivo.

Nicolás Jarry, en Wimbledon. Foto: REUTERS/Andrew Couldridge

Un análisis que comparte Horacio de la Peña. De todas formas, el Pulga entiende la posición del expresidente de la ANFP. “Harold tiene que defender los Juegos de la mejor manera posible. Si Nico viniera a los Panamericanos sería una medalla segura, pero con Tabilo, Barrios y Garin también tendrá una. El equipo chileno es muy fuerte. Es claro que si podían ir los cuatro, mejor. Para Chile, ser local es muy importante y cada deportista que pueda tener hace diferencia”, sostiene, en diálogo con La Tercera.

Eso sí, el exentrenador de Fernando González comparte la decisión de Jarry. “Cuando se está en ese ranking, con toda la estructura que ha armado para entrar al top 20, es entendible que no le calce en el calendario. Ahora está enfocadísimo en cemento para jugar el US Open, luego va a Asia, en una gira que está muy lejos de Santiago. Volver a Chile sería una locura”, enfatiza.

El extenista transandino espera que el anuncio de Jarry no genere un conflicto dentro del circuito nacional. “Sería bueno no generar problemas ni peleas. Si ahora se provoca un conflicto por su baja en los Panamericanos, lo está cargando con una presión innecesaria, siendo quien lleva mejor la bandera chilena en la disciplina”, refuerza.

Mirando hacia adelante

El reglamento de la ATP obliga a que Nicolás Jarry, al ser top 30, juegue todos los Masters 1000 que quedan en la temporada, que son Canadá, Cincinnati, Shanghái y París. Una decisión diferente lo dejaría con una puntuación 0 en el ranking y una sanción. De tal manera, los históricos del tenis se cuadran con el número 1 del país.

Patricio Cornejo y Horacio de la Peña comentan la ausencia de Jarry en los Panamericanos.

Patricio Cornejo ve al deportista entrando a París 2024. “Escalar en el ranking ATP le puede permitir jugar los Juegos Olímpicos. Para eso debe mantenerse bien y puede que él lo logre”, asevera.

“Hay que saber qué es lo que se debe hacer. Hay deportistas que piensan como él y habrá otros que querrán representar a su país. Quizás yo tengo una opinión distinta a la de Jarry y debe ser respetado, pero otra persona piensa como él y también puede estar correcto. Es un asunto de diversas vertientes. No todos piensan igual”, agrega.

El Pulga de la Peña, por su lado, insiste en la importancia de seguir escalando en la clasificación planetaria. “Llegar al top 20 es muy importante. Si se mete entre los 16 primeros, entra clasificado en la segunda tanda en Australia”, garantiza.

Claro que el argentino se desmarca de quienes ven a Jarry dentro del top 10 este año, ya que refuerza que debe ir paso a paso en sus objetivos. “Imagino que Nico debe estar pensando en eso, es lógico y esperable, de acuerdo a su talento, potencial y cantidad de partidos ganados. Pero no debemos adelantarnos. Al estar en los 30, el paso siguiente es meterse en los 20, no en los 10 todavía. Esto no se trata de ganar un Challenger, debe ganar un torneo muy grande para avanzar. Las metas deben ser tangibles”, desmenuza.