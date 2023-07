De estar cinco años preso en México a ser ídolo en Uruguay: la increíble historia de Luis Gorocito, el último refuerzo de Deportes Puerto Montt

El 17 de agosto de 2015 está marcado en el calendario de Luis Antonio Gorocito. Es una fecha que quisiera olvidar, pero el recuerdo no se lo permite. Ese día, tras verse involucrado en una pelea callejera, el delantero fue encarcelado. Iniciaba un calvario que se extendió por cuatro años. Siempre ha clamado su inocencia. Luego de casi un lustro tras las rejas, jugó en Racing de Uruguay y ahora ficha por Deportes Puerto Montt.

El destino del futbolista dio un vuelco a la salida del club nocturno “El Barezzito”, en Aguascalientes, México. Una golpiza terminó con la vida de Luis Mariscal, quien tenía solo 22 años en ese momento. El jugador de fútbol asegura que participó de la riña, pero que no le pegó al fallecido. En primera instancia, la Fiscalía pidió 22 años de presidio para Gorocito, por homicidio doloso. En 2017 la figura cambió a homicidio culposo, tras comprobarse que fue provocado.

Al momento de ser tomado detenido, el nacido en Montevideo era un deportista con una carrera regular. Tenía 23 años y llevaba un año jugando en Necaxa. Había llegado a la Liga MX tras una campaña destacada en el Racing de su país, el club donde tuvo su formación. Con la casaca de la Academia charrúa marcó 17 goles en 46 partidos. En Norteamérica se fijaron en sus condiciones.

No era una promesa en su país, pero tampoco un mal jugador. Era regular. Al momento en que su carrera se vio truncada acumulaba seis conquistas con la camiseta de los rayos. Pero tras esa noche, en la que había salido a bailar luego de un partido del Necaxa, no volvería a pisar el césped hasta el 2020.

Tras las rejas

Gorocito lloraba por las noches. Quería salir y reclamaba ser inocente. En sus días preso conoció todo tipo de personas. Así lo expresó cuando fue puesto en libertad y le concedió una entrevista al medio Referí, de Uruguay. “Encontré mucha gente. En México encuentras muchos delitos, incluso de los que acá no se ven, como el crimen organizado y el narcotráfico. Yo en un principio convivía con gente que no tenía un perfil tan peligroso. Pero al momento de salir a hacer tus actividades al patio te cruzas con gente”, dijo.

“Gracias a Dios, no nos tocó vivir una experiencia fea. Desde que llegamos nos vieron de buena forma. Yo apenas llegué me puse a hacer actividades como jugar fútbol entonces se nos acercó mucha gente. Lamentablemente encuentras de todo. Hay gente que cometió delitos graves como también otros que están cumpliendo condenas por delitos que no cometieron. Puedo decir que ahí adentro hice muchas amistades. Valoro mucho el tiempo que pasé con gente de buen corazón”, agregaba.

Al recordar el incidente que lo llevó a la cárcel, el ariete expresaba que fue todo una sucesión de acontecimientos negativos. “Nosotros teníamos nuestro tiempo para todo. Recién habíamos jugado ese día. Somos jóvenes, podíamos salir a divertirnos y uno no anda provocando situaciones. Obviamente lamentamos mucho lo que pasó, que se hayan dado así las cosas, ojalá el muchacho estuviera vivo y las cosas no hubiesen pasado así, pero uno no provocó esa situación, la pelea o como se dieron las cosas. Capaz que con el diario del lunes todos decimos ‘me hubiese quedado en casa’ pero esto te puede pasar en un segundo en cualquier lado. Capaz que saliste, agarraste el auto, te chocaron, te bajaste y te peleaste, entonces puede pasar en cualquier situación”, relataba.

Luis Gorocito, festejando un gol por Racing. Foto: @RacingClubUru/Twitter

Referente en Racing

Tras salir de prisión, en 2019, el atacante decidió que debía volver al fútbol. Sus cinco años viendo el mundo desde la rejas no podrían privarlo de dedicarse a su profesión. De esta forma, Racing de Montevideo, el club donde nació, lo recibió de vuelta. Luego de re-debutar, reconoció que en algún momento, cuando estaba encerrado en México, llegó a pensar que su carrera había llegado a su fin. Pero tuvo una segunda oportunidad en el fútbol.

En tres años y medio, fue capaz de dejar atrás los tiempos de sentencia y se hizo de un nombre en el balompié de su país. Con el tiempo tomó la capitanía en la Academia charrúa. Como portador de la jineta fue clave en el ascenso a la Primera División, tras ganar la segunda categoría en la temporada 2022, con 57 puntos en 27 partidos, seis unidades más que el segundo.

Justo antes del cierre del libro de pases, desde Uruguay se confirmó la partida de Gorocito a la Primera B de Chile. Deportes Puerto Montt es el próximo destino del delantero. En su mensaje, el cuadro de la Escuelita le dedicó palabras que reflejan el estatus que tomó el futbolista. “Uno de lo nuestros, a base de resiliencia, liderazgo y sentido de pertenencia”, expresan.

“Nuestro capitán Luis Gorocito continuará su carrera en el fútbol de Chile. Gracias poro todo y muchos éxitos en este nuevo desafío que representa para tu carrera. Racing es tu casa, Goro”, señalaron en otra publicación. Este sábado, el uruguayo tuvo su debut con el cuadro del sur del país, en el empate 2-2 ante Deportes Iquique en el Chinquihue.