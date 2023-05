La nueva piedra en el zapato para Milad y la ANFP: Copiapó y Puerto Montt reclaman que se les negó préstamo que sí se le dio a Santiago Morning

Pablo Milad suma un nuevo dolor de cabeza en la gestión que encabeza en la ANFP. Al dirigente curicano le cae una fuerte acusación. Copiapó y Puerto Montt le recriminan por haberles negado la posibilidad de un préstamo para solventar gastos durante este semestre. El reproche incluye otro acápite: esa concesión sí se realizó en el caso de Santiago Morning. Con un elemento adicional: que los bohemios habrían recibido un monto muy superior en relación al establecido por el Consejo de Presidente de Clubes para tales efectos. Los reclamantes sostienen que la máxima instancia del fútbol chileno estableció que solo se permiten traspasos de esta naturaleza de hasta $ 50 millones.

El Chago recibió $ 134.508.901. Así consta en el reconocimiento de deuda que la entidad que preside Sebastián Nasur suscribió ante el notario público Wladimir Schramm, el viernes 5 de mayo. Lo llamativo es que el club autobusero se compromete en el acto a restituir el dinero en una cuota, pagadera dentro de los cinco primeros días de junio de este año. Como garantía de la transacción, autoriza a la ANFP a descontar el dinero de la próxima cuota que deba percibir el club a cuenta de los derechos de transmisión.

El préstamo a Santiago Morning.

Suerte dispar

La concesión al Chago, cuyo vicepresidente, Luis Faúndez, es también director de la Federación de Fútbol de Chile, entidad que también preside Milad contrasta con las respuestas que recibieron Copiapó y Puerto Montt. A los nortinos y los sureños se les negó el respaldo. En el primer caso, en que se solicitaron $ 30 millones, pagaderos en tres cuotas, la Secretaria Ejecutiva de la asociación, Sandra Kemp le respondió a través de una nota formal al timonel atacameño Luis Galdames. Ahí le explicó que el directorio de la ANFP había acordado no acceder a préstamos a los clubes durante el primer semestre, debido a la indisponibilidad de caja para tal efecto. “Estoy muy molesto con eso y se lo manifesté al presidente. Nos dijeron que no se le iba a prestar a nadie y ahora sale esto. Creo que, nuevamente, es injusta la medida”, sostiene Galdames. En el primer intento, había pedido $ 50 millones. También fracasó.

La respuesta de Germán Mayorga, el presidente de Puerto Montt no es muy distinta. “Hemos pedido dinero en un par de ocasiones y se nos dijo que no. Supimos lo del Chago y nos sentimos decepcionados. No sé por qué actuaron distinto. Lo vamos a tratar en el Consejo. Siempre piden $ 50 millones. La cifra está en los estatutos”, remarca el sureño.

La respuesta a los atacameños se produjo el 31 de marzo. Es decir, es anterior a la que recibió Santiago Morning. En efecto, la urgencia que forzó los bohemios a pedir auxilio financiero se produce cinco días después. El 5 de abril, la ANFP recibió una notificación del 21º Juzgado Civil de Santiago en el sentido de retener cerca de 300 millones a Santiago Morning por una causa que interpuso el abogado Héctor Concha Humeres, quien mucho antes había llegado hasta el límite de embargar el pase de Esteban Paredes. El procedimiento interno obliga a la ANFP a realizar la respectiva notificación al club afectado de que tales recursos se van a deducir de la próxima cuota que le corresponda por derechos de televisión.

Santiago Morning, en el duelo ante Iquique (Foto: Agenciauno)

Asfixiado por los compromisos, Santiago Morning pidió el préstamo a la ANFP. En Quilín explican que se actuó en dos sentidos: se retuvo el dinero de la cuota aludida y se le prestaron los recursos al club. Resaltan, también, que está todo en regla, pues el directorio tiene la facultad de préstamo, amparada en los estatutos y reglamentos. Para esa prerrogativa ni siquiera hay límites. En ese contexto, señalan que el tope de $50 millones no está establecido. “Se desconoce sesión del Consejo de Presidentes en que se habría adoptado dicho acuerdo. No aparece en las actas”, es la respuesta formal que emerge desde Peñalolén.

¿Se puede?

En las oficinas del fútbol chileno zanjan de plano la polémica. “El directorio puede celebrar operaciones de crédito de dinero con sus clubes asociados”, sostienen en la asociación. La única exigencia es informarlas en el siguiente Consejo de Presidentes, en conformidad a los artículos 16 y 17 de los estatutos que la rigen.

Al margen de lo jurídico, hay una situación práctica: el objetivo de evitar que el plantel bohemio no recibiera sueldos y que, de la mano, se desencadenara una crisis que hasta podía llegar al Sifup. Paralelamente, se actuó en el entendido de que el Morning estaba buscando un acuerdo con el acreedor. Ese escenario era distinto al de los reclamantes Copiapó y Puerto Montt: ambos iban a recibir íntegramente los $ 120 millones que les corresponden como cuota. Por lo tanto, al menos desde esta interpretación, no enfrentaban una situación que validara la figura de préstamo de urgencia.