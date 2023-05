Un error en Instagram que vale US$ 50 mil: la trama de la millonaria multa que tiene enfrentado a Colo Colo con la Conmebol

Las malas noticias suelen llegar todas juntas, como dice el viejo adagio popular. Y en Colo Colo vaya que saben de eso. Esta vez una increíble y poco común multa recibieron los albos de parte de la Conmebol. Los albos deberán pagar US$ 50 mil por utilizar marketing de emboscada, una compleja figura que aparece bastante detallada específicamente en el artículo 6.3.3 del Manual de Clubes de la Copa Libertadores 2023.

El citado artículo prohíbe “cualquier intento por parte de una entidad, marca, o persona no autorizada, de obtener una asociación indebida de sus productos o servicios o de su imagen comercial, con cualquier torneo organizado por la Conmebol, ya sea en redes sociales, otros medios de comunicación o de manera física en zonas aledañas a la sede del partido o lugares destinados a promocionar el evento, como ser fan zones y hospitalidades”.

La normativa es muy celosa y establece dos categorías de marketing de embocadas: por asociación o por intrusión. La primera consiste en que una marca que no es patrocinadora oficial puede querer aprovechar el momento para usar la marca oficial, o el slogan “La Gloria Eterna” o “La Gran Conquista”, o las copas o logos de cada torneo, con la intención de hacerse pasar por patrocinador o marca oficial involucrada en la realización de los eventos. Por ejemplo, en materiales como: anuncios OOH, materiales de punto de venta, embalaje de productos, tablas de fechas, calendarios, tablas de posiciones y puntos, promociones de tickets para partidos, etc.

Mientras que la segunda apunta a que una marca que no es patrocinadora oficial puede también intentar sacar ventaja usando sus marcas, productos, o servicios en los locales de concurrencia pública de los eventos oficiales de los torneos para atraer atención pública. Por ejemplo, en locales como la Embajada del Hincha, en los hospitalidades, durante las conferencias de prensa. Esto tampoco debe ser permitido.

“Cada club participante, así como todos sus patrocinadores, sponsors y empresas vinculadas, se abstendrán de realizar cualquier actividad publicitaria y/o promocional que pueda ser considerada como marketing de emboscada, o vincular la imagen del torneo con patrocinadores y sponsors que no han adquirido derechos de la Conmebol”, agrega la estricta normativa.

En ese sentido, el ente establece severas multas, ya que en las fases 1, 2, 3 y de grupo se impondrá la multa de US$ 50 mil, que fue precisamente la que recibió Colo Colo. Mientras que en el caso de una segunda y subsiguientes infracciones la pena sube al menos US$ 100.000. En tanto, en octavos de final, cuartos de final y semifinales, el momento crece a US$ 100.000 y el de la reiteración de la falta aumenta a US$ 150 mil.

La detección de este episodio surgió tras un anuncio en redes sociales del partido entre el Cacique y Deportivo Pereira. Desde el Monumental comentan que los auspiciadores se mezclaron con el término “Copa Libertadores”, lo que generó la alarma del ente rector del fútbol sudamericano. En las huestes albas defienden que la situación fue sin ninguna intención y por lo mismo ya iniciaron el trámite para apelar a lo ocurrido.

Castigos habituales

En los últimos años, Colo Colo ha sufrido numerosos castigos de parte de la Conmebol, la mayoría de ellos relacionados con la conducta de sus hinchas. Sin ir más lejos, el partido frente a Monagas por la Copa Libertadores le significó a Blanco y Negro la clausura de dos sectores del estadio y una multa de US$ 95 mil, que fueron descontados por conceptos de televisión y patrocinio.

El año pasado, el ente con sede en Luque sancionó a los albos con un partido a puertas cerradas y US$ 90.500 por los incidentes en el duelo ante River Plate en Santiago y también le puso otra multa de US$ 30 mil por encender bengalas y diversos desórdenes de los hinchas en el encuentro en Buenos Aires ante los Millonarios.

También en 2022 los albos fueron multados por errores administrativos. De hecho, en su estreno en la Libertadores debieron pagar US$ 13 mil por no cumplir con el artículo que establece que los equipos deben llegar al menos 90 minutos antes del horario de inicio del partido, para evitar retrasos, y por no respetar a Gatorade, uno de los auspiciadores, ya que está prohibido colocar productos de hidratación distintos a esa marca en los vestuarios.

Por eso mismo, también en Colo Colo no están contentos de ser uno de los equipos más multados por la Conmebol, pero también hay molestia por lo especialmente quisquillosa que ha sido la entidad con el Cacique. Y aseguran que no son los únicos que están molestos por la situación.