¿De Paul o Cortés?: la tajante respuesta de Esteban Paredes para elegir al portero de Colo Colo

Cada vez que se acerca un Superclásico, la opinión de Esteban Paredes se hace notar. El delantero comparte con Carlos Campos el honor de ser el máximo anotador del partido más importante del fútbol chileno.

En ese sentido, el actual dueño y jugador de San Antonio Unido no escondió el favoritismo de los albos en conversación con TNT Sports. “Veo mucho mejor parado a Colo Colo, pero estos partidos son aparte, siempre se dicen quién llegar mejor y peor. La U tuvo un buen inicio de torneo, pero Colo Colo ha sido más regular, me parece que está un escalón más arriba, eso tiene que aprovecharlo y ganar el partido”, indicó.

Asimismo, se mostró en desacuerdo con la política de rotación de arqueros que lleva adelante Gustavo Quinteros. “Es extraño, yo si fuera técnico no rotaría el arco. Empezó jugando Brayan (Cortés), después fueron problemas extrafutbolísticos los que lo sacaron. Y ahora está rotando, pero son decisiones del profe”, lanzó.

Y no se quedó ahí, porque no tuvo problemas en elegir a su favorito. “Yo como entrenador no lo haría, pero hay que respetar las decisiones y esperemos que de aquí al término de campeonato pueda ser uno en el arco, ya sea Brayan o de Paul. Yo elegiría a Brayan Cortés porque técnicamente es más superior que Fernando de Paul”, sentenció.

Consejos para Pizarro

El 7 también tuvo elogios para Alan Saldivia, quien se ha consolidado como titular en la zaga alba. “Conozco hace mucho tiempo a Alan. Aprovechó la oportunidad, es uno de los mejores centrales que tiene el fútbol chileno y Colo Colo. Pasó muchas cosas, yo lo sé, pero hoy en día se ganó un puesto. La humildad le ha ayudado mucho y esperamos pueda seguir así. Colo Colo tiene dos grandes centrales, el Alan y Peluca (Falcón). Esperemos puedan rendir de la gran forma porque se viene el Superclásico”, señaló.

Asimismo, reveló una conversación Damián Pizarro, en la que le aconsejó cómo definir. “El jueves pasado estuve en el Monumental. Fui a ver a mi amigo Esteban Pavez y hablé con Damián Pizarro. Ahí le di dos consejos y parece que los tomó. Le dije que tomara un tiempito más en la jugada cuando definía. Lo tomó e hizo el gol. Es uno de los grandes jugadores que tiene Colo Colo y esperemos que con ese gol a Católica puedan venir muchos más para que sea el gran goleador. Le dije que trabajara la definición, con el día a día, que trabajara los palos”, contó sobre el atacante.