DT del Villarreal explica por qué no ingresó Brereton en la derrota del Villarreal: “No era necesario”

Ben Brereton no vio minutos en la derrota del Villarreal. La escuadra dirigida por Quique Setién comenzó la temporada con el pie izquierdo al caer frente al Real Betis de Manuel Pellegrini. El partido era 1-1, pero en el quinto minuto de adición, Willian José anotó el tanto definitivo. El artillero nacional estuvo en el banco.

Pese a la caída, el técnico del Submarino Amarillo justificó los cambios que realizó y aseguró que quienes no entraron no habrían marcado la diferencia. “Los que estaban lo podían estar haciendo bien y no me pongo a pensar ahora en quién no entró. Pero si hubiera visto la necesidad que entrara él u otro, lo habría hecho”, señaló.

El entrenador fue consultado por el caso especifico del atacante, algo que no se tomó de buena forma. “Es lo mismo por lo que no entraron otros jugadores que pudieron haber entrado: entendimos que no era necesario”, explicó.

Guido Rodríguez disputa el balón con Ramón Terrats. Foto: @RealBetis / Twitter.

El español lamentó la derrota, ya que considera que jugaron mejor que el elencos sevillano. “Fuimos superiores en la segunda parte, pero es verdad que nos ha faltado inspiración para gestionar mejor el balón en los últimos metros. Los tuvimos metidos en su campo en el segundo tiempo, pero al final no ha podido ser”, dijo.

Pese a esto último, reconoció que los cambios le dieron un nuevo aire al equipo rival. “La verdad es que estaba advirtiendo en esa recta final. Con los cambios, habían sacado gente fresca y jugadores peligrosos, por lo que veía el peligro. Han conseguido salir dos o tres veces y superar nuestro dominio”, sostuvo.

Pese a que los resultados en la pretemporada no fueron los mejores en Villarreal, Setien asegura que está conforme con la conformación del plantel. “Estoy contento con lo que tengo y creo que nos van a dar muy buen rendimiento. Creo que hay que esperar y sacar conclusiones cuando avance el campeonato”, aseguró.