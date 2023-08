Las penurias de la UC no tienen fin: Palestino noquea a una Católica sin fútbol ni espíritu

El cambio de Nicolás Núñez por Ariel Holan suponía una brisa de aire fresco para Universidad Católica. El arribo de un entrenador joven, con un estilo de juego interesante y del riñón del club, amparado en su gran campaña con Magallanes, era visto como el reinicio de una temporada que ha tenido a la UC a los tumbos. Luego de clasificar a la final regional de la Copa Chile, superando por penales a Everton, el DT afirmó que se trató de un “desahogo”. Sin embargo, ese “veranito” no duró nada.

Nuevamente quedó en evidencia la cara más frágil de un equipo que no se parece en nada al que logró el histórico tetracampeonato. Todo lo contrario: se (auto) destruyó. El 3-0 de Palestino es una daga en el corazón cruzado. Y en su espíritu.

En la calurosa tarde de La Cisterna, Núñez aspiraba a conseguir su primer triunfo como entrenador de la Católica. Pero al frente estaba Palestino, el mejor equipo de la segunda rueda, y que ha mejorado paulatinamente de la mano de Vitamina Sánchez, hasta meterse en la vanguardia de la clasificación. Los árabes no contaron con Misael Dávila ni Bruno Barticciotto.

Como generalmente ha sucedido a lo largo de la competencia, los rivales detectan con claridad cómo hacerle daño a la UC. En este caso, el cuadro de colonia explotó de manera eficiente las bandas. En particular, durante el primer tiempo, fueron a buscar a Daniel González, considerando que no es su especialidad. Tanto el ex Wanderers como Eugenio Mena sufrieron con el trabajo de los locales. Si bien nominalmente era un duelo de esquemas espejo (4-2-3-1), la movilidad de Palestino era diametralmente opuesta al tránsito lento y sin ideas de los cruzados. En faceta defensiva, la visita armaba un 4-4-2, con Pinares apretando arriba junto a Zampedri. El 10 de la UC, una vez más, quedó en deuda. Cada día tiene menos crédito.

Un Palestino movedizo e intenso encontró la apertura de la cuenta en los 27′, con un cabezazo de Joe Abrigo, conectando un centro de Maxi Salas. El impacto descolocó al golero Peranic, quien quedó a contrapié. Los movimientos ofensivos de los árabes le hacían daño a una Católica desconcertada, que tenía poco la pelota y no irradiaba seguridad en el fondo. La diferencia creció en los 41′, con el 2-0 de Dilan Zúñiga, lateral proyectado en ataque. El ex Everton sacó un remate que roza en un contrario y se mete en el primer palo de un Peranic de ingrato partido.

La UC nunca logró equiparar el ritmo que imprimió Palestino. Las estadísticas del primer tiempo mostraron que los franjeados tuvieron sólo el 36% de posesión de balón (todo lo contrario a lo que pregonaba Núñez en Magallanes) y apenas un remate al arco, que no le generó ningún riesgo a Rigamonti. El primer lapso pasará al recuerdo como una de las peores presentaciones de Católica en el año. El problema es que esa imagen triste y desconcertante se ha repetido muchas veces en la temporada.

Para el complemento, los pupilos de Núñez fueron a buscar estrechar las cifras con las escasas herramientas que dispone. Uno de los tantos pecados del equipo en el año es la pésima conformación del plantel y la falta de alternativas (lo del mediocampo es un cuento repetido). Por eso, siempre se repiten las mismas caras partido a partido.

Dentro de los acercamientos que se pueden destacar, un cabezazo de Nieto en los 60′ (elevado) fue de lo principal. La entrada de Gonzalo Tapia, por Montes, fue un revulsivo que le dio algo al ataque cruzado, pero las jugadas no terminaban bien. ¿Y Alexander Aravena? El Monito participó a cuentagotas. Se pierde muy cargado en la izquierda. No tuvo espacios para maniobrar.

Palestino pudo sentenciar la historia mediante contragolpes. El local tuvo varios a su favor, pero no aprovechó. Eso dejaba a la UC con oxígeno. En los últimos 20′, Núñez dispuso de un 4-2-4 (sí, el mismo dibujo que instaló Holan a inicios de 2023), juntando a Tapia, Di Santo, Zampedri y Aravena. No pasó mucho con esa idea.

Católica la estaba sacando barata con el 2-0. Pero en los descuentos llegó el tercero para los árabes, con un cabezazo de Felipe Chamorro. Fue un 3-0 final que encumbra a los de La Cisterna a los 35 puntos, arremetiendo en la parte alta. Mientras tanto, Nicolás Núñez sigue sin ganar en su puesto (ya van cuatro partidos), no le ha podido cambiar la cara a un equipo a la deriva y ahora se viene Colo Colo por la Copa Chile. El 2023 todavía no termina y en San Carlos le piden al cielo que se termine.

Ficha del partido

Palestino 3: C. Rigamonti; D. Zúñiga, F. Meza, C. Suárez, B. Véjar; F. Cornejo, A. Farías; B. Carrasco (79′, D. Salgado), J. Abrigo, J. Benítez (86′, F. Chamorro); y M. Salas (89′, H. Rivero). DT: P. Sánchez.

U. Católica 0: N. Peranic; D. González (35′, B. Nieto), B. Ampuero (46′, A. Parot), G. Kagelmacher (72′, F. Di Santo), E. Mena; I. Saavedra, B. Rovira; C. Montes (53′, G. Tapia), C. Pinares (46′, C. Cuevas), A. Aravena; y F. Zampedri. DT: N. Núñez.

Goles: 1-0, 27′, Abrigo, cabezazo tras centro de Salas; 2-0, 41′, Zúñiga, remate que roza en un rival y se mete; 3-0, 90′+3, Chamorro, cabezazo luego de un córner.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Meza (P); Pinares y Parot (UC).

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 3.092 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.