Nicolás Núñez reconoce el golpe que significó la nueva derrota en la UC: “Estamos dañados desde el punto de vista emocional”

Universidad Católica no levanta cabeza en el Campeonato Nacional. El cuadro dirigido por Nicolás Núñez volvió a perder, haciendo una magra presentación, y se aleja de los puestos de torneos internacionales. De hecho ahora mira de reojo la parte baja. “Es preocupante, porque no hemos podido ganar. Hoy fuimos superados totalmente, desde lo futbolístico y lo anímico, que es el punto de partida para competir”, reconoce el DT.

El estratega lamenta el nuevo tropiezo, puesto que se da a solo días de la importante clasificación ante Everton en la Copa Chile. “Contra Palestino no estuvimos, siento que habíamos avanzado en el partido anterior, pero nos faltó desde lo emocional. En el segundo tiempo con ganas mejoramos, pero debemos elevar mucho el rendimiento”, señala Núñez.

En esa línea, el entrenador asegura que desde el arranque se notó la diferencia entre ambas escuadras. Los dirigidos por Pablo Sánchez escalaron al tercer lugar con su triunfo. “Ellos fueron dominadores desde el primer minuto. El cambio de Dani González fue porque me comunicó que estaba con la rodilla trabada, él quería seguir, pero eso mermaba su rendimiento y estábamos sufriendo con Benítez”, apunta.

Para el ex Magallanes, pese a llevar algunas semanas, aún no ha podido plasmar su idea de juego en las prácticas, puesto que no han tenido tiempo de adaptación. “Es triste que no podamos ganar aún, pero debemos revertir la situación. No hemos sumado muchos entrenamientos, porque hay partidos entre semana, aun así hay elevar el rendimiento. Ha sido difícil conectarnos”, se sincera.

Junto a lo anterior, no tiene reparos en decir que la plantilla está golpeada por como se han dado las cosas este año en la escuadra de Las Condes. “Hay un desgaste, sobre todo cuando se pierde de esta forma, pero hay que encontrar las fuerzas, porque es importante competir en un clásico”, asevera.

Palestino goleó a la UC en La Cisterna. Foto: Oscar Guerra/AgenciaUNO

A pocos días de medirse ante Colo Colo, el DT se preocupa por las eventuales bajas. “Sobre las lesiones, aún no tenemos el informe, pero existe una fatiga muscular importante. Espero que mañana tengamos claridad y el miércoles saltar con un equipo competitivo”, dice.

Al respecto de como levantar a los futbolistas tras la goleada en contra, Nicolás Núñez enfatiza en que: “Es un desafío el encuentro ante Colo Colo, debemos apelar a que es un clásico rival, con la cabeza buena se puede competir ante cualquiera. Hay que encontrar soluciones y tenemos que tapar los errores”.

De esta manera, también insiste en que fue el aspecto mental el que más falló en La Cisterna. “No pude transmitir la importancia de lo anímico, porque un equipo bien trabajado nos superó en eso. Esas cosas pasan cuando hay un plantel que lleva mucho tiempo junto. Nosotros debemos reponernos emocionalmente, estamos dañados desde ese punto de vista”, refuerza.

Para el otrora mediocampista, en el complemento se vieron mejoras en sus dirigidos. “Cuando hay un equipo dañado, las confianzas se merman, pero debo encontrarle la vuelta y ver para que estamos. Quizás no ser un equipo tan protagonistas, pero si competir en todo. Quienes ingresaron nos dieron osadía y generamos ocasiones de gol, pero el partido tomó un rumbo de ida y vuelta que nos obligó a tomar riesgos”, concluye.