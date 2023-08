Manuel Pellegrini celebra en el debut: “Fuimos superiores a un gran equipo; la victoria es muy importante en lo anímico”

Feliz y conforme se vio a Manuel Pellegrini luego que este domingo su equipo, Real Betis, debutara con un triunfo como visitante ante el Villarreal en el arranque de LaLiga de España.

Tras la agónica victoria por 2-1 sobre el Submarino Amarillo, el entrenador chileno expresó que “fue un muy buen partido nuestro, en donde en el primer tiempo convertimos el gol y fuimos superiores en llegadas. Villarreal prácticamente no nos causó daño”.

Sin embargo, luego agregó que “en el segundo tiempo ellos tuvieron más posesión en un momento dado, porque habíamos hecho un gran trabajo de recuperación de balón en campo contrario en el primer tiempo. Tenían más posesión pero solamente nos hacían daño los balones detenidos, en donde tuvieron el gol y otro par de oportunidades, pero con los últimos cambios volvimos a tomar la recuperación del balón y tuvimos una ocasión muy clara de Willian José con un cabezazo y luego tuvimos otra más hasta que terminó finalmente con el gol del triunfo”.

Asimismo el ingeniero añadió que “ellos en los últimos quince minutos también fueron sintiendo el esfuerzo y creo que, en términos generales, fuimos superiores a un gran equipo jugando de visita”, recalcó.

En ese sentido, destacó la victoria ya que “estos son partidos de seis puntos porque, en lo que ha sido la realidad de los años anteriores, junto con Real Sociedad, (Athletic) Bilbao y Osasuna hemos sido los que estamos peleando por esos puestos europeos, entonces partir ganando aquí ante un gran rival como Villarreal es muy importante para nosotros en lo anímico”.

El adiestrador nacional también se dio el tiempo para destacar la labor de Isco, una de las incorporaciones del Betis para esta temporada y quien fue una de las piezas clave de los verdiblancos: “Ya lo había visto en los entrenamientos y lo conozco hace diez años. Por eso insistí tanto en retomarlo. Cuando hablé con él no tuve ninguna duda que quería una revancha y el gran mérito de estar aquí es el esfuerzo de dejar la parte económica de lado por demostrar que está vigente, y hoy lo demostró plenamente en el campo”.

“Es de una calidad distinta. Está entero físicamente y no ha tenido lesiones, así que no hay ningún motivo por el que a los 31 años no vaya a ser el mismo jugador que ha sido anteriormente. Me alegro muchísimo por él, por el club y solo queda felicitarlo”, señaló.

Finalmente Pellegrini se refirió al otro chileno del equipo, el arquero Claudio Bravo, quien estuvo ausente este domingo por lesión: “Está con un problema en el sóleo, pero no es un problema muy grande así que espero que en una o dos semanas esté recuperado”, concluyó.