No habrá choque entre Claudio Bravo y Ben Brereton: el capitán de la Roja no entrenó con el Betis

Claudio Bravo y Ben Brereton no chocarán este fin de semana en la liga española. El capitán de la Selección no ha conseguido superar sus problemas físicos y no participó en la práctica de hoy de la escuadra que dirige Manuel Pellegrini. La semana ha sido particularmente compleja para el golero formado en Colo Colo, quien, con la de este viernes, suma cuatro jornadas sin trabajar junto a sus compañeros.

En esas condiciones, el Ingeniero no tendrá más opción que dejarle al margen del choque frente al Villarreal. En su lugar tendrá que actuar el portugués Rui Silva, quien en la antesala de la temporada había manifestado su intención de partir del club, precisamente por la renovación del golero chileno, quien terminó atajando en la última parte de la anterior.

¿Qué tiene Claudio Bravo?

Hasta ahora, no hay señales demasiado concretas respecto del problema que afecta a Bravo. La prensa española, de hecho, se ha referido a “molestias sin determinar”, para abordar la situación del guardameta, quien integra la lista de ausencias de los verdiblancos junto a Wiliam Carvalho y Nabil Fekir, otras piezas fundamentales en la estructura que Pellegrini ha sido capaz de construir en el tiempo en que dirige al club andaluz. El portugués evoluciona de una lesión en el tercio medio del sóleo de la pierna derecha. El franco-argelino está mucho más complicado: en febrero, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La dolencia implica una recuperación que parte en los seis meses.

Claudio Bravo, en un partido del Betis.

Bravo arrancó la pretemporada dando señales absolutas de que sería el dueño de la portería bética: fue titular en los tres primeros partidos. Sin embargo, en los últimos dos ni siquiera estuvo en la banca de suplentes, lo que encendió las alarmas respecto de su condición física. Las aprensiones terminaron confirmándose en los últimos días, con su ausencia en los trabajos grupales.

El vilucano se ha mantenido realizando rutinas de gimnasio que tenían como objetivo tenerle en condiciones para el choque que se jugará este domingo, a las 13.30 horas. Sin embargo, ni sus esfuerzos ni los que realizó el staff médico del Betis resultaron suficientes para que pudiera actuar.