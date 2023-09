El análisis de Marcelo Bielsa tras vencer a la Roja: “Nos llevó 15 minutos dominar el partido”

Marcelo Bielsa terminó tranquilo. Si bien reconoció que su equipo comenzó de manera nerviosa el duelo ante Chile, sí destacó que reaccionaron a tiempo, sobre por el hecho de ganar por más de un gol.

“Los 10 minutos iniciales no fueron buenos. Nos llevó 15 minutos dominar el partido. Después pudimos generar situaciones de gol y desgastando al rival. En el fútbol actual es muy complicado hacer una diferencia de varios goles, los otros partidos eliminatorios no tuvieron muchos goles. No es sencillo establecer diferencias mayores”, dijo el rosarino en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que “el partido podría haber terminado con una diferencia mayor a favor nuestro, pero también con una menor a favor nuestra. Después el gol de ellos también hubo un segmento donde sufrimos”.

Consultado sobre la dinámica que logró la Celeste, el transandino afirmó que “no es algo que lo hayamos trabajado, es el estilo y las cualidades de los jugadores, en realidad el entrenamiento fue un solo día. Por más que estuvimos días juntos por los viajes, por las necesidades del descanso. Siempre posterior al partido del finde en sus clubes la previa del partido, un solo un día.

Además, sobre el mismo punto agregó que “nada de lo que mostró el equipo fue producto de la influencia de nuestro trabajo. Tampoco se va a ver con el correr de los trabajos. Las fechas FIFA tienen la misma estructura, en el mejor de los casos tienen un entrenamiento. Si el partido hubiera sido el jueves no hay entrenamiento, que exige consumo de energía. Eso hay que hacerlo después del descanso del partido en sus clubes, previo a la selección”.

Pero el entrenador se fue conforme en líneas generales. A pesar del poco tiempo que lleva con el equipo charrúa, el técnico destacó la riqueza del plantel que tiene su selección.

“A mí me gusta el estilo de los uruguayos, pero el modelo de juego lo imponen las individualidades no el entrenador”, explicó el Loco.

Consultado sobre el trámite del duelo, reflexionó que “el partido madura, no es el mismo al comienzo, en la etapa media o en el final. Hay consumos de energía, que se van ajustando, la recuperación que el equipo impone. Nos costó encontrar el primer pase que uniera al arquero con los centrales y Ugarte, para luego dar con los otros siete jugadores, los destinatarios de los pases que administran”.

La reacción de Chile

Una de las respuestas que debió dar fue si el equipo uruguayo bajó su nivel después de los primeros cambios. Sin embargo, con la flema que lo caracteriza, el argentino explicó cada una de las modificaciones.

“Yo no vinculo los cambios con que el equipo haya sufrido un gol y que haya comprometido el dominio. En realidad, es muy difícil dominar un partido todos los minutos. Sobre los cambios, Darwin Núñez hizo un esfuerzo muy grande y seguía ofreciendo opciones para atacar, pero dejó de presionar e incomodar la salida del rival. Pellistri me pareció que había hecho un esfuerzo muy grande, desgastando al lateral que lo marcó y creí que un jugador descansado iba a generar más opciones en ese sector. Por eso hice esos cambios”.

Otro de los jugadores que destacó fue a Maximiliano Araújo, de quien dijo que “es un jugador muy trabajador, con desequilibrio, tiene un sentido de la profundidad que le permite desbordar y centrar con acierto… Todas esas virtudes que cualquier equipo quiere capitalizar”.

Requerido sobre Ecuador, su próximo rival, opinó que “es un equipo muy aguerrido, con jugadores que han crecido mucho y han llegado a lugares importantes del fútbol europeo. Defiende bien y tiene capacidad para crear opciones. Contra Argentina quedó reflejado, es difícil de enfrentar, tiene un poderío físico e individualidades para desnivelar en el aspecto creativo y contundencia defensiva”.

Finalmente, declaró que “estos partidos de eliminatorias son muy costosos físicamente, intensos y disputados. La influencia del desgaste es muy clara. Eso es para todos igual y es muy complicado en el fútbol actual buscar explicaciones y excusas. No hay espacio para eso, lo que se busca es conseguir triunfos y enderezar resultados”.