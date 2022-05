El emotivo mensaje de Mirko Jozic a Lizardo Garrido: “Somos guerreros y ganamos muchas batallas; esta la vamos a ganar juntos”

Lizardo Garrido no ha dejado de recibir mensajes de aliento. Desde que se conoció que estaba internado por una leucemia linfoblástica aguda, al exdefensor le han llegado cientos de llamadas y mensajes conocidos y anónimos para brindarle respaldo por su delicada condición de salud. Los más preocupados han sido sus compañeros en el histórico plantel de Colo Colo que en 1991 obtuvo la Copa Libertadores de América. Habitualmente organizada como colectivo, la escuadra que dirigía Mirko Jozic no ha abandonado en ningún momento a quien consideran como uno de sus líderes e, incluso, un ídolo. “Estamos choqueados, no sabemos qué hacer”, reconocieron a El Deportivo respecto de la sensación que les recorre.

Hoy, sin embargo, están enfocados en enviarle las mejores energías al exseleccionado. En ese plano, desde Croacia llega uno de los mensajes más significativos. Se trata, precisamente, del conductor del equipo que instaló al fútbol chileno en lo más alto en el principal torneo de clubes sudamericano, por única vez. A través de un video que Colo Colo publica en sus redes oficiales, Jozic envía sus deseos de recuperación al exzaguero y lo insta a no bajar los brazos.

“Somos guerreros”

Las palabras de Jozic son emotivas. “Mi querido Chano: te quiero mucho y te deseo mucha fuerza”, parte diciendo el entrenador del equipo más glorioso de la historia alba. “Recuerda que nosotros somos guerreros, que ganamos muchas batallas y esta es la más importante. Y la vamos a ganar juntos”, dice el estratega en el video.

“Un abrazo y suerte”, cierra el mensaje que revela la profunda unión entre los integrantes del mítico plantel. “No sabemos qué hacer, estamos muy apenados, pero tratando de darle fuerza. Colo Colo 91 es una familia”, había declarado Gabriel Mendoza, otro de los iconos del equipo.

“Es un tipo querido, buena gente, que nos marcó a todos. Faltan palabras para definirlo. Era el ídolo de varios y como compañero era espectacular. Cuando subí al primer equipo, éramos vecinos y él me pasaba a buscar. Con eso grafico lo importante que fue para mí”, graficó, a su turno, Leonel Herrera, autor del gol del 3-0 sobre Olimpia, que cerró esa inolvidable campaña con la obtención del máximo trofeo continental.