“Estamos choqueados, no sabemos qué hacer”: la angustiosa espera de Colo Colo 91 por la recuperación de Lizardo Garrido

Los que comparten a diario con Lizardo Garrido reconocen que sus últimos días en el Monumental evidenciaba un desgaste físico. Se quejaba del herpes en el brazo derecho, que de alguna manera le impedía moverse con normalidad. Por eso mismo, el doctor Roberto Yáñez lo envió casi de urgencia a realizarse exámenes médicos a la Clínica Las Condes.

Lo resultados alarmaron al Chano. De manera inmediata, se le pidió que se internara. El exdefensor optó por la Clínica Alemana pues el seguro médico cubría los gastos de una enfermedad que lo asustó de entrada: el ex seleccionado chileno padece de leucemia linfoblástica aguda. Leucemia es el término general que se utiliza para denominar varios tipos distintos de cáncer de la sangre. “La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es uno de los cuatro tipos principales de leucemia”, consigna la literatura médica. Ello explica que Garrido esté internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana y que ya haya comenzado hoy con una quimioterapia.

Raúl Ormeño grafica cómo han sido las angustiosas horas desde que se conoció el complicado estado de salud de Lizardo Garrido. El Bocón no solo es uno de los referentes del plantel de Colo Colo que en 1991 obtuvo la Copa Libertadores de América, al punto de que portó la jineta de capitán hasta que Jaime Pizarro se quedara con ella. También es el mejor amigo del ex defensor, aunque la definición exacta para el vínculo surge de su profunda reflexión. “Somos más que amigos, hermanos. Toda la gente sabe que tenemos esa relación”, explica, mientras ruega por la pronta relación del Chano.

En efecto, el teléfono del exvolante no ha dejado de sonar desde el jueves, cuando los más cercanos conocieron el diagnóstico que hoy los mantiene angustiados. Ormeño grafica la preocupación generalizada diciendo que los han llamado de todas partes. Partiendo por insignes excompañeros que también compartieron con el Chano. “Han sido días intensos, el teléfono suena a cada segundo. Me llamaron el Cóndor, Carlos Rivas, Hebert Revetria y muchos más. Como el Chano no puede contestar, me llaman a mí y se los agradezco. El Chano iniciará su tratamiento esta semana, el lunes o martes, y tenemos que rezar para que funcione”, añade.

Los más golpeados, eso sí, son los integrantes de la plantilla que Mirko Jozic condujo a lo más alto a nivel continental.

“Es nuestro ídolo”

La unidad es una de las cualidades que caracterizó al equipo albo que llegó a lo más alto de América. A casi 31 años de la obtención del principal logro de un equipo chileno a nivel de clubes, la relación se mantiene intacta. La comunicación entre los integrantes del equipo es fluida. Un grupo de WhatsApp sirve para compartir permanentemente. Ahí se saludan los cumpleaños y también se analizan las situaciones complejas, como las que vive Garrido. En los últimos días, de lo único que se ha hablado es de la evolución del Chano. Las actualizaciones son tan periódicas como la frecuencia en la entrega de la información, ya sea desde la clínica o a través de la familia del exfutbolista, lo permitan.

La angustia es total. “Estamos hechos mierda, todos”, define Gabriel Mendoza, a quien se le escucha la voz entrecortada cuando se refiere a su excompañero. “No sabemos qué hacer, estamos muy apenados, pero tratando de darle fuerza. Colo Colo 91 es una familia. Estamos choqueados, no sabemos qué hacer. En estos casos, uno se entrega a la ciencia. No queda otra”, explica el Coca.

Lizardo Garrido posa para La Tercera (Foto: Pablo Sanhueza)

Fue a través del granerino que otros compañeros de esa escuadra se fueron enterando. “Me llamó el Coca y a él le habían dado una información distinta, mucho peor. Consultamos y supimos que estaba hospitalizado. Es una pena tremenda. El Chano es un crack y va a salir jugando como siempre. Como lo hizo en La Bombonera. La va a parar de pecho y va a seguir adelante. Le estamos mandando toda la fe, las buenas vibras. Como compañeros, estamos más que al 1.000 con él″, añade Juan Carlos Peralta. La alusión responde a la gran maniobra que realizó para eludir a los delanteros de Boca Juniors en plena semifinal de la Copa Libertadores y en un recinto que hervía. El público argentino lo reconoció con una ovación.

Ambos sintetizan la importancia que la figura de Garrido tiene para esa gloriosa versión de Colo Colo. “Para nosotros es un ídolo”, dicen genuinamente. La consideración no es solo futbolística. “Es un tipo querido, buena gente, que nos marcó a todos. Faltan palabras para definirlo. Era el ídolo de varios y como compañero era espectacular. Cuando subí al primer equipo, éramos vecinos y él me pasaba a buscar. Con eso grafico lo importante que fue para mí”, sostiene Leonel Herrera, quien cerró la victoria sobre Olimpia en esa inolvidable jornada del 5 de junio de 1991, en el Monumental. “Hasta ahora nos guía. Siempre tiene un consejo, una palabra justa y precisa. Para nosotros fue fundamental. Le tenemos cariño, admiración, amor”, complementa Peralta.

Analizando escenarios

El cariño que sus compañeros sienten por Garrido los tiene pendiente de todos los detalles. Hay uno que, por el momento, los mantiene tranquilos: el costo del tratamiento del histórico central. “Tiene un buen seguro”, afirma Ormeño, en una señal tranquilizadora, al menos en ese sentido.

En Colo Colo ya se pusieron a disposición del histórico del Cacique. Están en permanente contacto con el propio futbolista y con sus hijos. El presidente Alfredo Stöhwing también ya conversó con el Chano. Saben que hoy más que nunca necesita apoyo emocional. Frente a tal escenario, ya le organizaron un homenaje en el duelo ante Coquimbo, por el Torneo Nacional, y trabajan en una serie de saludos que se irán enviando durante la semana por las redes sociales.

De igual forma, los albos están dispuestos a realizar lo que sea necesario para ir en ayuda de su compañero, si lo requiere. “No hemos tocado el tema económico. Colo Colo se ha portado bien, el Chano está bien protegido, pero si necesitamos hacer algo, lo haremos”, se compromete Mendoza.

Por el momento, el enfoque está puesto en traspasarle energía al Flaco. “La comunicación ha sido directa con el Chano. Todos hablamos con él. Lo tiramos para arriba. Empieza un tratamiento muy invasivo. Está consciente y claro de lo que viene. Por eso le damos la fuerza. Hablamos por el grupo. Algunos lo han acompañado. Esperamos que desde el lunes podamos ir a verlo”, apunta el ex lateral y carrilero derecho.