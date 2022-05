Más de 1.000 millones de euros y contando: el sideral gasto del Manchester City en la era Guardiola

En la época de los petrodólares en el fútbol, el Manchester City se hizo un animador inevitable en los mercados de fichajes. Con una billetera suculenta, los Ciudadanos se convirtieron en actores relevantes en los periodos de transferencias y hay ejemplos recientes que confirman esto. Antes de que finalice la temporada actual, ya trabajan en la siguiente y ataron a una de las joyas del fútbol mundial: el delantero noruego Erling Haaland. Sin conocerse las cifras concretas de la operación, la operación rondaría los 60 millones de euros, menor a los 75 que se especulaba de la cláusula de salida desde el Borussia Dortmund.

Además, el cuadro inglés tiene cerrada la incorporación, para julio, del argentino Julián Álvarez, la figura de River Plate. Pese a que el elenco transandino aspiraba a retener al jugador hasta fin de año, lo cierto es que Pep Guardiola quiere tenerlo para la pretemporada 22-23.

El proyecto del entrenador catalán en Inglaterra no solo va aparejado con ser un dominador a nivel local, sino que también trascender en lo continental. La Liga de Campeones se ha convertido en el objeto de deseo primordial para los clubes ricos del Viejo Continente (léase también el PSG o el Chelsea). El City ha estado cerca, pero todavía no lo logra. Desde que se fue del Barcelona, Guardiola no volvió a levantar el trofeo de la Orejona.

Erling Haaland se despidió el fin de semana del Borussia Dortmund. Fichó por el Manchester City. FOTO: REUTERS

El técnico hispano lleva seis temporadas a la cabeza del Manchester City. Durante este periodo, la institución ha desembolsado una cifra millonaria en jugadores: 1.077 millones de euros (según los datos de Transfermarkt). El énfasis ha estado en sumar jugadores en la defensa, tanto centrales como laterales. En la campaña 2016-2017, el fichaje más caro fue el de John Stones, por quien pagaron 55,6 millones de euros. En ese mismo curso arribaron Leroy Sané, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan y el meta chileno Claudio Bravo.

Para la siguiente, la 2017-2018, se concentró el mayor gasto en futbolistas de este periodo: 317 millones de la moneda europea. El defensor hispano-francés Aymeric Laporte fue adquirido en 65 millones, el más elevado. En ese mercado también llegaron al equipo Kyle Walker, Bernardo Silva y Ederson, entre otros. Para la 2018-2019, la gran carta fue el argelino Riyad Mahrez, quien había sido campeón de la Premier con el Leicester, fichado por 67,8 millones de euros.

Esto no se detiene ahí. Para el curso 2019-2020, el City puso sobre la mesa 65 millones por el pase del lateral portugués Joao Cancelo y otros 62,7 millones por el volante hispano Rodrigo. En la 2020-2021, se siguió con la tónica de comprar defensas. El luso Ruben Dias fue adquirido por 68 millones de la moneda europea, mientras que también se fichó al neerlandés Nathan Aké, por 45,3 millones. Y en la presente temporada, la inversión millonaria fue para tener a Jack Grealish, figura del Aston Villa, por quien pagaron la sideral cifra de 117,5 millones de euros. Éste es el fichaje más caro de la historia del club, hasta la fecha.

Un dato es decidor: nueve de los 10 traspasos más costosos del Manchester City son en la era Guardiola. La excepción es el belga Kevin De Bruyne, que llegó al club para la temporada 15-16, con Manuel Pellegrini al mando (costó 76 millones de euros).

Con el arribo de la estrella noruega Erling Haaland, lo que tiene un factor emocional importante toda vez que su padre también jugó en el equipo (Alf-Inge Haaland), Josep Guardiola, que tendrá a su anhelado hombre gol, lidera con más holgura el listado del gasto en fichajes por entrenador. En la última década, son 1.380 millones de euros lo que han desembolsado sus equipos en este periodo.

Este millonario Manchester City está a un paso de coronarse en la Premier League. Depende de sí mismo, con una victoria en la última fecha.